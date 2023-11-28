Крім того, актор поділився, як часто йому вдається їздити у відпустку з зони бойових дій. І пояснив, що його найбільше дратує, коли він приїжджає у відносно мирні міста.

До теми 19 місяців у зоні бойових дій, – актор Максим Девізоров розкрив свою посаду у ЗСУ

Максим Девізоров зізнався, чи погоджується з думкою, що всім доведеться воювати

Військовий поділяє цю думку, адже на фронті щодня гине чимало людей, яких треба заміняти.

Мобілізаційний ресурс нашого ворога набагато більший за наші власні можливості. Кожного дня ми втрачаємо найкращих наших братів і сестер,

– зазначив Девізоров.

Так, Максим закликав громадян бути готовими до виконання свого конституційного обов'язку.

"Раджу військовозобов'язаним готуватися до виконання свого конституційного обов'язку та ставати на захист України. Це буквально питання життя і смерті нашої країни", – наголосив актор.

Повну версію інтерв'ю з Максимом читайте на Кіно24.

Максим Девізоров висловився про відпустки військових

Актор зауважив, що відпустки є дуже короткими, тож повертаючись додому він не акцентує на негативних моментах.

"Відпустка настільки коротка і буває так рідко, що я не хочу витрачати її на роздратування чи засудження кого б там не було. Кожен має голову на плечах. На щастя, коло моїх друзів та знайомих – люди, які підтримують військо, розмовляють українською та щиро переймаються питаннями української культури та державності. Хочеться, щоб таких людей було більше усюди", – поділився воїн.



Максим Девізоров / Фото з інстаграму актора

Максим Девізоров у ЗСУ