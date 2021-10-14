Максим розповів, що потрапив у будинок знаменитої сім'ї Бекхемів завдяки партнерці з американських "Танців з зірками" Мел Бі з гурту Spice Girls.

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Максим Чмерковський про візит до Бекхемів

Хореограф поділився, що це відбулося у 2007 році. Був листопад, в США відзначали День подяки. Оскільки він був у Лос-Анджелесі, а сім'я – в Нью-Йорку, то відсвяткувати не було з ким. І його партнерка запросила піти в гості до її друзів.

Вона запропонувала піти разом із нею, продиктувала адресу. Я запитав, чи потрібно щось купити, а Мел сказала: "Ні, це Бекхеми, у них все є". Тоді я здивувався: "Хто?", а вона: "Бекхеми",

– пригадав Максим.

Приїхавши, Чмерковський побачив Девіда та Вікторію Бекхемів, учасниць Spice Girls зі своїми другими половинками.

"В якийсь момент я опинився на подвір'ї, де грав у м'яч з сином Бекхемів. А потім до нас вийшов сам Девід. Ми розмовляли, копали один одному м'яч", – поділився Чмерковський.

Максим додав, що це було перше велике враження від зустрічі з відомими людьми. Однак він поставився до цього дуже спокійно та виважено, не є з тих людей, які після будуть надзвонювати, набридати повідомленнями. Після цієї вечері він більше не зустрічався з Девідом та Вікторією.

Максим Чмерковський про візит до Бекхемів: дивіться відео онлайн