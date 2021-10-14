Максим рассказал, что попал в дом знаменитой семьи Бекхэмов благодаря партнерше из американских "Танцев со звездами" Мел Би из группы Spice Girls.

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Максим Чмерковский о визите к Бекхэмам

Хореограф поделился, что это произошло в 2007 году. Был ноябрь, в США отмечали День благодарения. Поскольку он был в Лос-Анджелесе, а семья – в Нью-Йорке, то отпраздновать было не с кем. И его партнерша пригласила пойти в гости к ее друзьям.

Она предложила пойти вместе с ней, продиктовала адрес. Я спросил, нужно ли что-то купить, а Мел сказала: "Нет, это Бекхэмы, у них все есть". Тогда я удивился: "Кто?", А она: "Бекхэм",

– вспомнил Максим.

Приехав, Чмерковский увидел Дэвида и Викторию Бекхэм, участников Spice Girls со своими вторыми половинками.

"В какой-то момент я оказался во дворе, где играл в мяч с сыном Бекхэмов. А потом к нам вышел сам Дэвид. Мы разговаривали, кидали друг другу мяч", – поделился Чмерковский.

Максим добавил, что это было первое большое впечатление от встречи с известными людьми. Однако он отнесся к этому очень спокойно и взвешенно, ведь он не из тех людей, которые после будут названивать, надоедать сообщениями. После этого ужина он больше не встречался с Дэвидом и Викторией.

Максим Чмерковский о визите к Бекхэмам: смотрите видео онлайн