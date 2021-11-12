Максим Чмерковський з "Танців з зірками" показав 4-річного сина: миловидне відео

Американський хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський зняв миловидний ролик разом із дружиною та сином. Через 2 тижні після Геловіну чоловік з найріднішими приміряв святкові костюми.

Через суддівство на "Танцях з зірками" Максим рідко буває разом із коханою та сином вдома. Навіть Геловін вони святкували лише зараз.

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Сім'я Чмерковського відсвяткувала Геловін

Дружина хореографа опублікувала миловидне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Пета приміряла костюм феї Дінь-Дінь, а її коханий вирішив перевтілитися в героя популярного серіалу "Гра в кальмара".

Особливу увагу привернув 4-річний син подружжя – Шай. Хлопчик приміряв на себе образ ковбоя й виглядав дуже харизматично. Видно, що він неймовірно щасливий приїзду батька додому.

З (запізнілим) Геловіном від Чмерковських! Спізнившись на 2 тижні, у Макса не було вибору. Тривалість уваги Шая була приблизно 5 хвилин, але Дінь-Дінь це вдалося!

– написала Пета під відео.

Максим Чмерковський з дружиною і сином святкував Геловін: дивіться відео онлайн

У коментарях прихильники засипали компліментами зіркову сім'ю. Зокрема, чимало приємних слів пролунало на адресу Шая.