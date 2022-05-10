Максим Чмерковський прокоментував мовчання Тетяни Денисової: "Вона має щось сказати"

Танцівник Максим Чмерковський вважає, що його колега Тетяна Денисова насправді проти війни в Україні. Хоч вона не сказала ні слова про країну, де довго працювала.

Танцівниця Тетяна Денисова має українське громадянство та багато років працювала в Україні, хоч згодом вибрала для кар'єри Росію. У 2022 році вона повернулась сюди для зйомок шоу Танці. World of Dance, але після початку війни зірка вибрала мовчання.

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Максим Чмерковський про Тетяну Денисову

Український хореограф Максим Чмерковський розуміє, чому люди критикують Денисову та ставляться до неї негативно. Однак він запевнив, що колега так само відреагувала на російську агресію, як і інші українці.

Я не хочу бути хорошим для всіх, але я бачив Таніну реакцію на це все. Для мене це була реакція української людини, яка, як і ми всі, відчуває те саме. Вона на нашому боці. Ти коли знаєш людину і бачиш реакцію, розумієш, де її серце і де вона себе відчуває,

– вважає танцівник.

Максим Чмерковський розповів, що Тетяна Денисова виїхала з України після 4 днів у заторах. За його словами, вона хотіла повернутись до дитини. Ймовірно, зараз вона перебуває у Росії.

"Я за неї радий, що їй удалося виїхати й бути в безпеці. Але я не знаю, якою буде її кар'єра. Це від неї залежатиме. Вона має щось сказати. Я цього не знав, але виявляється, що це відчуття дуже багатьох людей", – додав артист.

Денисова обрала мовчання