2023 год для украинского шоу-бизнеса начался с потерь. Не стало гениального композитора Сергея Круценко, а также в рождественские праздники ушел из жизни режиссер Максим Арделян.

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Заслуженный деятель искусств Украины ушел из жизни во сне. О смерти Максима сообщила его супруга Наталья Богданова, но причин не назвала.

Он любил жить на полную, всем все организовывать, быть в центре событий и удивлять. Он не изменил своим принципам и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Уйти на Рождество во сне – особая благодать и любовь Божия. Продолжаем его любить и помнить. А пока должны просто отпустить,

– написала женщина.

Наталья добавила, что прощание с Максимом состоится 11 января в 13:00 на Белом кладбище в селе Белогородка. Родственники покойного Арделяна просят приносить только живые цветы, поскольку мужчина не любил ничего искусственного. Также в Киеве проведут вечер памяти Максима Арделяна.



Умер Максим Арделян / Фото с фейсбука Натальи Богдановой

Артисты вспоминают Максима Арделяна и не могут поверить в то, что этого гениального режиссера больше нет.

Оля Цыбульская: "Я трижды записывала сторис и не могу нормально говорить. На небо полетел наш Макс. Самые масштабные музыкальные, социальные, культурные события были под его теплым сердцем и рукой. Наталья, я обнимаю тебя всем сердцем".

"Я трижды записывала сторис и не могу нормально говорить. На небо полетел наш Макс. Самые масштабные музыкальные, социальные, культурные события были под его теплым сердцем и рукой. Наталья, я обнимаю тебя всем сердцем". Светлана Тарабарова: "Не могу себя собрать. Наш друг, невероятный, талантливый, добрый Макс Арделян ушел из жизни. Боль. Спасибо за свет. Ты навсегда с нами".

"Не могу себя собрать. Наш друг, невероятный, талантливый, добрый Макс Арделян ушел из жизни. Боль. Спасибо за свет. Ты навсегда с нами". Никита Добрынин: "Была очень страшная ночь. Не стало друга и невероятно талантливого мужчины. Макс Арделян".

"Была очень страшная ночь. Не стало друга и невероятно талантливого мужчины. Макс Арделян". Наталья Карпа: "Просто шок".

"Просто шок". Потап: "Макс, я так люблю тебя. Куда же ты? Как мы без тебя? Отдыхай с миром, мой братец. Ты гениальный человек. Не верю. R.I.P".

Что артисты говорят о смерти Максима Арделяна / Скриншоты инстаграм-сторис звезд