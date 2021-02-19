"Холостяк" Макс Михайлюк підкорив фото з вагітною коханою: зворушливі кадри з Єгипту

Герой 9 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк разом з вагітною дівчиною Дашею Хлистун відпочиває в Єгипті. Пара сфотографувалась на тлі моря та підкорила прихильників зворушливим кадром.

Відтоді, як модель завагітніла від "Холостяка", закохані все частіше демонструють стосунки в особистих профілях в соціальних мережах. Понад тиждень вони відпочивають в 5-зірковому готелі в Єгипті. Максим Михайлюк показав, як вони з Дашею розважаються на курорті.

Цікаво "Холостяк" Максим Михайлюк відправився на відпочинок з вагітною коханою: відео

Фото Макса Михайлюка з вагітною коханою

Пара влаштувала романтичну зйомку на тлі Червоного моря. Герой "Холостяка" позував у смугастих пляжних шортах, показавши торс і м'язисте засмагле тіло. Образ він довершив лише сонцезахисними окулярами.

Натомість обраниця Максима постала в легкій мінісукні білого кольору і з червоною повітряною кулькою у формі серця. Вбрання з глибоким декольте і рюшами підкреслило вагітний живіт дівчини. Волосся вона розпустила, а обличчя залишила без косметики. Варто додати, що під час вагітності модель дозволяє собі все. За кілька місяців вона погладшала на 15 кілограмів. Дівчина зізналась, що наразі перебуває у своїй найбільшій вазі – 67,4 кілограма.

У своєму профілі в інстаграмі Даша Хлистун також опублікувала фото на тлі моря та зворушливо написала: "Майбутні батьки".

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Додамо, кілька днів тому обраниця Макса Михайлюка Даша Хлистун розсекретила стать первістка. Модель зізналась, що в них народиться дівчинка.