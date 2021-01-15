14 січня обраниця головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка відзначила день народження. Для коханої Даші Хлистун пілот влаштував романтичний вечір у розкішному котеджі. Він показав, як провів ранок з дівчиною у засніженому маєтку.

Після завершення реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк довго приховував роман з українською моделлю Дашею Хлистун. У четвер, 14 січня, дівчині виповнилося 25 років. Саме в день народження красуні пілот опублікував перші спільні фото в інстаграм-профілі. Він вирішив поділитися з 228-тисячною аудиторією й романтичним ранком.

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Макс Михайлюк з коханою у засніженому котеджі

Своє 25-річчя перспективна модель провела з "Холостяком" лише вдвох. Дашу Хлистун засипали квітами, а Макс Михайлюк подарував величезний букет рожевих троянд. Для коханої чоловік орендував елітний котедж на березі озера та влаштував романтичну вечерю і перегляд фільму.

На ранок пара сфотографувалась у засніженому маєтку з панорамними вінками, з яких відкривається мальовничий краєвид. Закохані позували в білих халатах, сидячи на дивані за сніданком. Герой "Холостяка" ніжно пригорнув модель та насолоджувався зимовою казкою. У кадрі вони засвітили численні подарунки іменинниці – квіти, прикраси від ювелірного дому Tiffany & Co. і речі від бренду Saint Laurent.

"Один з цих ранків", – лаконічно підписав фото Макс Михайлюк.



Макс Михайлюк з коханою у засніженому котеджі / Фото Instagram / @flymax305



Макс Михайлюк з коханою у засніженому котеджі / Фото Instagram / @flymax305