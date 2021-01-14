Головний герой десятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Максим Михайлюк привітав кохану дівчину, модель Дашу Хлистун з днем народження. Чоловік поділився романтичними селфі з обраницею.

Герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк не приховує романтичні стосунки з Дашею Хлистун. Чоловік присвятив коханій допис на особистій сторінці в інстаграмі, у якому поширив їхні спільні фото.

Читайте також Олександр Еллерт розповів, де вперше з'явився з Ксенією на публіці

Михайлюк привітав кохану з днем народження

Після фіналу проєкту "Холостяк" за особистим життям пілота Максима Михайлюка стежить чимало глядачів популярного шоу. Чоловік не ділився подробицями, не з'являвся на публіці з дівчатами. Хоча у мережі вже давно активно обговорюють його роман з моделлю Дашею Хлистун.

Офіційно пара не оголошувала про свої стосунки, майже не ділилася спільними кадрами. У четвер, 14 січня, кохана Максима святкує день народження. Саме з цієї нагоди він вирішив оприлюднити декілька ніжних селфі з дівчиною та розповів про свої почуття до неї.

На фото Даша та Максим цілують один одного у щічки. На їхніх обличчях сяють усмішки. Закохані насолоджуються моментом та отримують задоволення від часу, який проводять разом.

Зірки світять скрізь, куди ти йдеш. З днем народження, моє кохання,

– з ніжністю написав у публікації герой "Холостяка".



Максим Михайлюк і його кохана Даша Хлистун / Фото з інстаграму Максима Михайлюка



Максим Михайлюк і його кохана Даша Хлистун / Фото з інстаграму Максима Михайлюка