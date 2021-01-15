14 января избранница главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка отметила день рождения. Для любимой Даши Хлыстун пилот устроил романтический вечер в роскошном коттедже. Он показал, как провел утро с девушкой в заснеженном поместье.

После завершения реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк долго скрывал роман с украинской моделью Дашей Хлыстун. В четверг, 14 января, девушке исполнилось 25 лет. Именно в день рождения красавицы пилот опубликовал первые совместные фото в инстаграм-профиле. Он решил поделиться с 228-тысячной аудиторией и романтическим утром.

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Макс Михайлюк с любимой в заснеженном коттедже

Свое 25-летие перспективная модель провела с "Холостяком" только вдвоем. Дашу Хлыстун засыпали цветами, а Макс Михайлюк подарил огромный букет розовых роз. Для любимой мужчина арендовал элитный коттедж на берегу озера и устроил романтический ужин и просмотр фильма.

На утро пара сфотографировалась в заснеженном поместье с панорамными окнами, из которых открывается живописный вид. Влюбленные позировали в белых халатах, сидя на диване за завтраком. Герой "Холостяка" нежно обнял модель и наслаждался зимней сказкой. В кадре они засветили многочисленные подарки именинницы – цветы, украшения от ювелирного дома Tiffany & Co. и вещи от бренда Saint Laurent.

"Одно из этих утр", – лаконично подписал фото Макс Михайлюк.



Макс Михайлюк с любимой в заснеженном коттедже / Фото Instagram / @flymax305



Макс Михайлюк с любимой в заснеженном коттедже / Фото Instagram / @flymax305