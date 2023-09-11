Я був в Україні, – "Холостяк" Макс Михайлюк заявив, що йому не дали стати пілотом F-16

Головний герой романтичного шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк вже багато років працює пілотом та навіть має власну авіашколу. Чоловік кілька місяців пробув в Україні, але йому не запропонували стати пілотом винищувача F-16.

Михайлюк родом з Одеси. Він є професійним пілотом. Колись Макс навчався у США, де у 2016 році відкрив власну авіашколу.

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Де Макс був на початку війни

Михайлюк на початку повномасштабного вторгнення перебував в Україні. У квітні 2022 року він публікував фото у військовій формі та зі зброєю. Схоже Макс приєднався до тероборони, але невідомо, чи брав він участь у бойових діях.

Вже з жовтня 2022 року герой "Холостяка-10" почав публікувати в інстаграмі фотографії та відео з кабіни літака. Виявилося, що Макс виїхав з України. На питання підписників, як йому це вдалося, дружина Михайлюка у коментарях відповіла, що той нібито "виїхав у відрядження".

Макс Михайлюк досі перебуває за межами України. З його соцмереж помітно, що він повернувся до роботи пілота цивільної авіації. Знаменитість часто публікує відео в кабіні Boeing 737 MAX.

Михайлюку не пропонували стати пілотом F-16

Максим підтвердив, що знову почав літати. Багато фанів почали запитувати в Михайлюка, чи це він тренується на винищувачі F-16. Макс відповів, що це щось "більше".

Підписники також поцікавилися, чи не хотів би він використати свій потенціал у ЗСУ.

"Україні потрібні пілоти F-16... Ніколи не думали повернутися назад і використати свій талант, щоб допомогти країні? Я питаю без спроби вас зачепити, просто цікаво", – запитала підписниця.

На це пілот відповів неочікувано.

Я провів 7 місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь,

– сказав Михайлюк.



Михайлюк заявив, що йому не дали стати пілотом F-16 / Скриншот коментарів

Водночас шанувальники "Холостяка" зраділи його польотам. Вони написали, що чекають пасажирські літаки в Україні. На це Максим відповів, що вся країна сподівається.