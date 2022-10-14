Вірте в краще, – Макс Корж висловився щодо ймовірного наступу білорусів на Україну

14 жовтня 2022 , 10:31
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Джерело:

інстаграм Макса Коржа

Білоруський співак Макс Корж, який підтримує ідею "братських народів", висловився щодо ймовірного вторгнення Білорусі на територію України. Артист не вірить, що таке може статися, закликає вірити в краще.

Макс Корж є популярним артистом у Білорусі та Росії. В Україні до війни на концертах він також збирав повні зали. Хоча співак засудив війну, але вірить в ідею "братських народів". На тлі розмов про ймовірне вторгнення білоруських військ на територію України Корж поділився своїми думками.

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24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Тоді частина російських військ зайшла на наші землі з території Білорусі. Також цю країну росіяни використовували й продовжують використовувати для запуску ракет по мирних українських містах. Останнім часом все частіше говорять про ймовірну участь Білорусі у війні проти України. 

Макс Корж про вторгнення білорусів в Україну

Однак співак Макс Корж не вірить, що його земляки наважаться напасти на чужу країну. Про це він висловився в інстаграм-сторіс.

Не підуть білоруси на чужу землю. Так було завжди й за 7 місяців нічого не змінилося. Вірте в краще,
– написав Корж. 


Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака

Через кілька годин артист опублікував ще одну сторіс, у якій намагався пояснити, чому Росія використовує Білорусь у цій жорстокій і не спровокованій війні.

Те, що було з нашої території – наслідок того, як збоку скористалися ситуацією у нашій країні після виборів. На жаль, у наших широтах різкі зміни не проходять без наслідків. Наші наслідки такі,
– сказав Корж. 


Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака

Ситуація на кордоні з Білоруссю: останні новини

  • Самопроголошений президент Лукашенко, схоже, вирішив провести таємну мобілізацію. Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності. Він нібито прийняв таке рішення для збільшення укомплектованості бойових частин.
  • Голова МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю росЗМІ заявив, що Лукашенко провів низку нарад із силовими структурами та вже запровадив режим контртерористичної операції. Офіційної інформації про таке рішення наразі немає, але у росЗМІ вже активно повідомляють про те, що КРО розпочалася. 
  • Українські захисники активно укріплюють державний кордон на Півночі. Вони мінують шляхи, щоб у разі нападу захистити країну від агресорів.
  • До роботи біля кордону залучили Нацгвардію, поліцію та ЗСУ. Готовність України до ймовірного нападу від червня покращилася в рази.
Автор: Христина Кобак