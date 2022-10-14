Вірте в краще, – Макс Корж висловився щодо ймовірного наступу білорусів на Україну
Джерело:інстаграм Макса Коржа
Білоруський співак Макс Корж, який підтримує ідею "братських народів", висловився щодо ймовірного вторгнення Білорусі на територію України. Артист не вірить, що таке може статися, закликає вірити в краще.
Макс Корж є популярним артистом у Білорусі та Росії. В Україні до війни на концертах він також збирав повні зали. Хоча співак засудив війну, але вірить в ідею "братських народів". На тлі розмов про ймовірне вторгнення білоруських військ на територію України Корж поділився своїми думками.
Не пропустіть Її в Україні ніхто не чекає, – Саша Бо рознесла в друзки Софію Стужук, яка рекламує росіян
24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Тоді частина російських військ зайшла на наші землі з території Білорусі. Також цю країну росіяни використовували й продовжують використовувати для запуску ракет по мирних українських містах. Останнім часом все частіше говорять про ймовірну участь Білорусі у війні проти України.
Макс Корж про вторгнення білорусів в Україну
Однак співак Макс Корж не вірить, що його земляки наважаться напасти на чужу країну. Про це він висловився в інстаграм-сторіс.
Не підуть білоруси на чужу землю. Так було завжди й за 7 місяців нічого не змінилося. Вірте в краще,
– написав Корж.
Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака
Через кілька годин артист опублікував ще одну сторіс, у якій намагався пояснити, чому Росія використовує Білорусь у цій жорстокій і не спровокованій війні.
Те, що було з нашої території – наслідок того, як збоку скористалися ситуацією у нашій країні після виборів. На жаль, у наших широтах різкі зміни не проходять без наслідків. Наші наслідки такі,
– сказав Корж.
Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака
Ситуація на кордоні з Білоруссю: останні новини
- Самопроголошений президент Лукашенко, схоже, вирішив провести таємну мобілізацію. Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності. Він нібито прийняв таке рішення для збільшення укомплектованості бойових частин.
- Голова МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв'ю росЗМІ заявив, що Лукашенко провів низку нарад із силовими структурами та вже запровадив режим контртерористичної операції. Офіційної інформації про таке рішення наразі немає, але у росЗМІ вже активно повідомляють про те, що КРО розпочалася.
- Українські захисники активно укріплюють державний кордон на Півночі. Вони мінують шляхи, щоб у разі нападу захистити країну від агресорів.
- До роботи біля кордону залучили Нацгвардію, поліцію та ЗСУ. Готовність України до ймовірного нападу від червня покращилася в рази.