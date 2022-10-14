Макс Корж – популярный артист в Беларуси и России. В Украине до войны на концертах он тоже собирал полные залы. Хотя певец осудил войну, но верит в идею "братских народов". На фоне разговоров о вероятном вторжении белорусских войск на территорию Украины Корж поделился своими мыслями.

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24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Тогда часть русских войск зашла на наши земли с территории Белоруссии. Также эту страну россияне использовали и продолжают использовать для запуска ракет по мирным украинским городам. В последнее время все чаще говорят о вероятном участии Беларуси в войне против Украины.

Макс Корж о вторжении белорусов в Украину

Однако певец Макс Корж не верит, что его земляки отважатся напасть на чужую страну. Об этом он высказался в инстаграм-сторисе.

Не пойдут белорусы на чужую землю. Так было всегда и за 7 месяцев ничего не изменилось. Верьте в лучшее,

– написал Корж.



Макс Корж о вероятном нападении белорусов / Скриншот инстаграм-сторис певца

Через несколько часов артист опубликовал еще одну страницу, в которой пытался объяснить, почему Россия использует Беларусь в этой жестокой и не спровоцированной войне.

То, что было с нашей территории – результат того, как со стороны воспользовались ситуацией в нашей стране после выборов. К сожалению, в наших широтах резкие изменения не проходят без последствий. Наши последствия таковы,

– сказал Корж.



Макс Корж о вероятном нападении белорусов / Скриншот инстаграм-сторис певца

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