Макс Чмерковський зізнався, хто мав перемогти у "Танцях з зірками" замість Логая

Суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський розповів, кого бачив переможцем проєкту. На його думку, найбільший ріст продемонструвала Ольга Харлан.

Чемпіон латиноамериканських танців та суддя українських "Танців з зірками" Максим Чмерковський дав інтерв'ю Маші Єфросиніній. Він розповів, хто має перемогти на проєкті. Зауважимо, що розмова записувалась ще до суперфіналу.

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Хто мав стати переможцем за версією Чмерковського

Максим Чмерковський найбільше вболівав за спортсменку Ольгу Харлан.

Я вважаю, що виграти має Оля. Тільки тому, що вона прийшла абсолютно без танцювальної бази, це було чітко видно в першому танці. І якщо порівняти ту Олю, яка була три місяці тому і зараз, це все, що потрібно для того, щоб зрозуміти, хто має виграти,

– заявив танцівник.

Суддя проєкту зауважив, що не визнає високих досягнень Костянтина Войтенка. На думку хореографа, актор робив одне й те саме.

"Войтенко – мабуть, найкращий танцюрист. Людина, яка прийшла з якоюсь базою. Він одразу себе показав. Мені здається, він п'ять разів зробив те саме. Я не можу цього поважати, бо це для мене повторення. Навчися чогось нового. Покажи, що ти сьогодні інакший, ніж на початку проєкту. Не вважаю, що Войтенко піде із чимось новим", – поділився Максим Чмерковський.



Макс Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника

Хореограф висловився і про Артура Логая: "Це інакший Логай, ніж той, який був на початку проєкту".

Зазначимо, за Ольгу Харлан вболівала й телеведуча Катя Осадча. Вона поділилась, що добре знайома зі спортсменкою, тому бажала їй перемоги. Однак й перемогу Артура Логая зірка вважає заслуженою.