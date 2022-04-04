Макс Барських жорстко відповів на російський фейк про те, що він "у полоні своїх же нацистів"

Днями співак Макс Барських вступив у лави військових. Цей вчинок так шокував його російських фанів, що ті вигадали фейк про його полон "у своїх же нацистів".

Останні 8 років Макс Барських не раз виступав у Росії, тож його прихильники з країни-агресорки не можуть второпати, як артист міг виявитися патріотом з проукраїнською позицією. Тож у телеграм-каналах ширять фейки, що співака змусили вступити в ЗСУ, відправили на фронт, а тоді взяли в полон.

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Російський фейк про полон Макса Барських

"Воювати підуть усі! Борг Батьківщині віддавати треба! Все зайшло настільки далеко, що навіть українські зірки шоу-бізнесу відправились до лав ЗСУ. Вибору не залишилося. Навіть уже є перші втрати… Популярний український співак Макс Барських насправді був відправлений на фронт ще кілька тижнів тому. У перші дні потрапив у полон до своїх же нацистів. У ЗСУ не було вибору, крім того, як викуповувати його, але не тут було. Відпускати його ніхто не збирається", – йдеться в абсурдному дописі.

Церемонитися з пропагандистами Макс Барських не став. Він заявив, що такі фейки створюються для "овочів" з Росії.

Адмін цієї групи д*вбой*б! Це очевидно! Русскій мір брехні, фейку і пропаганд*на! Ось так ці мерзоти розносять своїм же овочам брехливу інформацію,

– різко відреагував Макс Барських.

Скриншот з інстаграму Макса Барських

Нагадаємо, Макс Барських давно попрощався з російським музичним ринком, колегами і фанами, які підтримують Путіна.