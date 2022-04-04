Макс Барських жорстко відповів на російський фейк про те, що він "у полоні своїх же нацистів"
Джерело:інстаграм Макса Барських
Днями співак Макс Барських вступив у лави військових. Цей вчинок так шокував його російських фанів, що ті вигадали фейк про його полон "у своїх же нацистів".
Останні 8 років Макс Барських не раз виступав у Росії, тож його прихильники з країни-агресорки не можуть второпати, як артист міг виявитися патріотом з проукраїнською позицією. Тож у телеграм-каналах ширять фейки, що співака змусили вступити в ЗСУ, відправили на фронт, а тоді взяли в полон.
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Російський фейк про полон Макса Барських
"Воювати підуть усі! Борг Батьківщині віддавати треба! Все зайшло настільки далеко, що навіть українські зірки шоу-бізнесу відправились до лав ЗСУ. Вибору не залишилося. Навіть уже є перші втрати… Популярний український співак Макс Барських насправді був відправлений на фронт ще кілька тижнів тому. У перші дні потрапив у полон до своїх же нацистів. У ЗСУ не було вибору, крім того, як викуповувати його, але не тут було. Відпускати його ніхто не збирається", – йдеться в абсурдному дописі.
Церемонитися з пропагандистами Макс Барських не став. Він заявив, що такі фейки створюються для "овочів" з Росії.
Адмін цієї групи д*вбой*б! Це очевидно! Русскій мір брехні, фейку і пропаганд*на! Ось так ці мерзоти розносять своїм же овочам брехливу інформацію,
– різко відреагував Макс Барських.
Скриншот з інстаграму Макса Барських
Нагадаємо, Макс Барських давно попрощався з російським музичним ринком, колегами і фанами, які підтримують Путіна.
- Співак назвав Росію дірявою, чим розлютив путініста Тіматі. Той нагадав йому, "з чиєї ложки він їв усі ці роки" й пообіцяв при зустрічі показати, хто насправді дірявий.
- Згодом Барських відмовився повертати росіянам гроші за квитки на скасовані концерти. Він відповів: "Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні".
- Крім того, співак заборонив свою музику на Росії – її не буде ані на радіо, ані на телеканалах, ані у фільмах, ані в серіалах, де вона звучала як саундтрек.