Мені хотілося підтримати дух, – Макс Барських пояснив свою участь у ЗСУ

На другий місяць війни Макс Барських взяв до рук зброю, що демонстрував у своєму інстаграмі. На зйомках святкового концерту до Дня Незалежності співак пояснив журналістам, чому не на фронті.

Якщо на початку квітня Макс Барських розповідав про вступ до лав ЗСУ, то вже у травні давав концерти у США. Днями він заявив, що на гастролі його відправив командир одного з київських батальйонів, де він записаний як резервіст.

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Чому Макс Барських не на фронті

Мені хотілося щось робити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені відразу сказав, що воїнів достатньо, вистачає, і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим,

– пояснив Макс Барських.

До слова, у квітневому інтерв'ю Vogue артист ділився, що в одному з батальйонів записаний як резервіст, бо не має військового досвіду. Тож його призначили відповідальним за постачання.

Нагадаємо, в інтерв'ю Яніні Соколовій Тарас Тополя з гурту "Антитіла" "підколов" Макса Барських. "Я б уточнив. А де Макс Барських служить? Знаю, що Сашко Положинський пішов до Маркуса, я бачив це. Коли ми ще були в Києві, я бачив в одній з рот Віталіка Кириченка з гурту "Нумер 482". Мені цікаво, а де Барських?" – цікавився Тополя два тижні тому.