Через Меладзе: Макс Барських не виступить на фестивалі у Молдові

Український співак Макс Барських відмовився брати участь у фестивалі Summer Fest 2023, який мав відбутися в Молдові. Все через те, що там виступатимуть російські виконавці.

Раніше Макс Барських повідомив організаторів заходу про те, що не хоче співати на одній сцені в Кишиневі з Валерієм Меладзе. Спершу керівництво події запевнило артиста, що виступ росіянина скасували, проте вони не дотримались своєї обіцянки.

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Макс Барських не виступатиме з Валерієм Меладзе

Співак опублікував допис, в якому повідомив, що не зустрінеться з молдовськими шанувальниками цього літа. Втім, відомо, що Барських незабаром вирушить у свій міжнародний тур Bestseller. Він планує відвідати Європу, Північну Америку та Азію.

Організатори заходу не змогли виконати обіцянку щодо змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться,

– зазначив артист.

Реакція шанувальників

В коментарях під дописами в соцмережах фестивалю деякі користувачі обурилися через те, що організатори скасували виступи Макса Барських та Лободи, а натомість взяли інших артистів:

"Що за маячня, коли ми купували квитки, був опублікований інший список артистів. Зараз все змінили та навіть немає згадки про тих артистів";

"Де Макс Барських? Де Лобода?";

"А були ж Макс Барських та Лобода, чому їх немає?";

"А куди поділися Лобода та Барських? Їх вже не буде?".

, на фестивалі також мала виступати співачка Світлана Лобода. Її виступ було заплановано на 27 червня. Втім, менеджер співачки заявив, що виконавиця не з'явиться на сцені з російськими артистами.