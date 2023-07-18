Через Меладзе: Макс Барських не виступить на фестивалі у Молдові
Джерело:Макс Барських
Український співак Макс Барських відмовився брати участь у фестивалі Summer Fest 2023, який мав відбутися в Молдові. Все через те, що там виступатимуть російські виконавці.
Раніше Макс Барських повідомив організаторів заходу про те, що не хоче співати на одній сцені в Кишиневі з Валерієм Меладзе. Спершу керівництво події запевнило артиста, що виступ росіянина скасували, проте вони не дотримались своєї обіцянки.
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Макс Барських не виступатиме з Валерієм Меладзе
Співак опублікував допис, в якому повідомив, що не зустрінеться з молдовськими шанувальниками цього літа. Втім, відомо, що Барських незабаром вирушить у свій міжнародний тур Bestseller. Він планує відвідати Європу, Північну Америку та Азію.
Організатори заходу не змогли виконати обіцянку щодо змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться,
– зазначив артист.
Реакція шанувальників
В коментарях під дописами в соцмережах фестивалю деякі користувачі обурилися через те, що організатори скасували виступи Макса Барських та Лободи, а натомість взяли інших артистів:
- "Що за маячня, коли ми купували квитки, був опублікований інший список артистів. Зараз все змінили та навіть немає згадки про тих артистів";
- "Де Макс Барських? Де Лобода?";
- "А були ж Макс Барських та Лобода, чому їх немає?";
- "А куди поділися Лобода та Барських? Їх вже не буде?".