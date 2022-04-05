Макс Барських поїхав на військові навчання на полігон: фото артиста

Співак Макс Барських взяв у руки зброю, щоб захищати українські землі від окупантів. Зараз він перебуває на полігоні, звідки оприлюднив нове фото у військовій формі.

З початку повномасштабної війни багато артистів змінили музичні інструменти на зброю. Навіть ті, хто з 2014 року продовжував гастролювати Росією, зараз виступають проти країни-терористки.

Зверніть увагу Макс Барських жорстко відповів на російський фейк про те, що він "у полоні своїх же нацистів"

Макс Барських побував на навчаннях на полігоні

Наразі невідомо, куди саме долучився Макс Барських – до ТрО чи ЗСУ. Виконавець опублікував на особистій сторінці в інстаграмі нове фото у військовій формі та зі зброєю в руках. У підписі до знімку артист зазначив, що був на полігоні, де ознайомився зі зброєю.



Макс Барських на полігоні / Фото з інстаграму співака

У коментарях шанувальники підтримують рішення Барських захищати Україну разом із тисячами інших чоловіків.

"Я захоплюсь вами! Всі, хто нас захищає, – ви просто неймовірні! Найкращі чоловіки у світі! Дякую!"

"Молимося за тебе всією Україною! Ти приємно вражаєш!"

"Це справді мужній вчинок! Підтримую! Тримайтеся!"

"Максе, бережи себе, будь ласка! Ти справжній герой! Слава Україні!"

"Максе, бережи себе! Талановиті люди потрібні Україні!"

Зірки в теробороні та ЗСУ