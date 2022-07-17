Біль і страх, – Макс Барських показав, як люди пішки тікають з його рідного Херсона

Більш як чотири місяці Херсонська область живе під окупацією. Виїхати звідти майже неможливо, адже росіяни без розбору стріляють по цивільних. Тому місцеві пішки йдуть до Кривого Рогу. На щемливі кадри цих втеч відреагував Макс Барських.

32-річний Макс Барських (справжнє ім'я – Микола Бортник) народився й виріс у Херсоні. До 24 лютого там жили його рідні, але він дивом встиг вивезти їх до окупації. Тож зараз йому боляче за земляків, які змушені жити під російським гнітом. Він показав, як польовою дорогою тікають ті, кому несила жити за законами "русского міра".

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Макс Барських про втечі людей з Херсона

Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсона прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди. З собою вони несуть біль та страх перед невідомим,

– розчулив Макс Барських.

З фото з висоти пташиного польоту видно, що херсонці рятуються з окупації майже з порожніми руками – хто з маленькою сумкою, хто з дитячим візочком, хто пішки, хто на велосипеді. Ба більша, одна з підписниць артиста зізналася, що так з селища Високопілля тікали її батьки.

"Так йшли мої батьки з Високопілля до Кривого Рогу. Сиділи в окупації два місяці, у жахливих умовах, мама ледве жива. Йшли невеликою колоною – мої батьки попереду, а ті, що були позаду… Орки почали стріляти, вбили жінку, а її чоловіка поранило. Таких жахів, що там люди натерпілися, і у фільмах жахів не придумаєш. Херсон та Херсонська область – це була, є і буде Україна, жоден херсонець не хоче інакше", – написала дівчина в коментарях.

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У щемливому дописі Барських звернувся й до росіян, які досі на нього підписані. Він нагадав, що росія окуповує й бомбить Україну за їхньою мовчазною згодою.

Тим росіянам, хто забув, який зараз рік на календарі, я нагадаю – це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша через надумані приводи й за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали,

– написав співак і нагадав, що Херсон – це Україна.

Зірки про близьких в окупації