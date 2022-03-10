Макс Барських не повертає росіянам гроші за скасовані концерти: на що підуть кошти
Джерело:інстаграм Макса Барських
Український співак Макс Барських тривалий час гастролював Росією. Зараз артист скасував усі виступи в державі-терористі й наголосив, що не повертатиме росіянам гроші за квитки, а витратить їх на гуманітарну допомогу українцям.
Коли Росія цинічно вдерлася в Україну, Барських був у Києві. Тепер він активно засуджує жорстоку війну проти українського народу.
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Макс Барських не поверне росіянами гроші за квитки
Днями співак заявив, що територія Росії назавжди зникає з його географії. Там більше ніколи не буде його концертів, а ті, що були заплановані на березень, скасував. Зазвичай, у таких випадках виконавці повертають гроші за квитки. Однак Барських вирішив цього не робити.
Музиканта запитали, чи можна буде отримати гроші за придбані квитки. У відповідь шанувальники з Росії отримали гострий та справедливий коментар.
Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні!
– написав артист.
Макс Барських відповів прихильниці / Скриншот з інстаграму артиста
Нагадаємо, після початку війни у 2014 році Макс Барських продовжив виступати на Росії, отримував там музичні премії. Ставлення до країни-агресорки змінилося лише після того, як вона вдерлася на територію України з повномасштабною війною. Рідне місто Барських – Херсон стало однією з цілей російських окупантів. Музикантові вдалося до початку активних бойових дій вивезти звідти маму.
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