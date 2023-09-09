24 Канал зібрав головні музичні новинки цього тижня. Українські артисти щоразу дивують експериментами та ставлять собі нові виклики.

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Макс Барських

Макс Барських презентував свій перший україномовний альбом "Зорепад", до якого увійшло 10 треків. 6 з них це абсолютно нові танцювальні пісні та 4 хіти, перекладені рідною мовою. "Зорепад" став восьмим за рахунком альбомом в дискографії Барських. Заради неї співак призупинив роботу над англомовними треками, оскільки відчув, наскільки великим є запит слухача на українську музику.

Макс Барських – "Зорепад": дивіться відео онлайн

Alyosha

Співак-далекобійник Emigrant зініціював благодійний проєкт "Сила України" (The power of Ukraine), До нього долучилась співачка Alyosha. Артисти презентували однойменний трек, з допомогою якого вони зберуть кошти на протезування бійців.

Alyosha ​& EMIGRANT – The Power of Ukraine: дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Співачка презентувала трек "Очі". Це легка композиція, що розповідає про палке кохання. Анна Трінчер спробувала довести, що справжнє кохання, навіть з першого погляду, – не міф. Пісня завірусилась у тіктоці, Анна вже готує кліп.

Анна Трінчер – "Очі": дивіться відео онлайн

LATEXFAUNA

інді-поп гурт LATEXFAUNA презентував відвертий розпусний кліп на пісню MASANDRA. Режисером еротичного ролика став українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт. Ним артисти хочуть підігріти цікавість до сторінки на OnlyFans, з допомогою якої збирають кошти на ЗСУ.

LATEXFAUNA – MASANDRA: дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra здивували новим експериментальним треком "Вогонь горить", у записі якого не брав участі фронтмен Олег Псюк. Це пісня про внутрішній вогонь, яка запалює з перших секунд. Артисти хотіли передати наскільки глибокий зв'язок людини зі своєю ідентичністю та природою і показали це надзвичайно самобутньо.

Kalush Orchestra – "Вогонь горить": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

Павло Зібров присвятив пісню Головному управлінню розвідки в 31 річницю. Народний артист зробив подарунок до Дня Розвідки – пісню "Невидимі Герої". Артист описав подвиги наших захисників, а у відео ми бачимо військову динамічну хроніку та перебивки Павла.

Павло Зібров – "Невидимі Герої": дивіться відео онлайн

Юля Юріна

Співачка презентувала свій перший студійний альбом як сольна незалежна виконавиця – це платівка "Рефлексія". У ньому виключно авторські пісні артистки. Він був створений ще до повномасштабного вторгнення, проте презентацію було скасовано, а сам альбом за ці два роки трансформувався та набув нових сенсів. Також відбулась презентація кліпу на пісню "Хто ти такий".

Юля Юріна – "Хто ти такий": дивіться відео онлайн

KOLA та ADAM

Лірична душа KOLA та романтичний співак ADAM презентували спільну пісню "Зорепади" – композицію про світле й чисте почуття, яке буває між щиро закоханими. Ця робота буде близька і зрозуміла кожному, хто хоч раз в житті відчував чарівний спокій поряд з коханою людиною.

KOLA та ADAM – "Зорепади": дивіться відео онлайн

7TEEN’S

Молодіжний бенд 7TEEN’S представив новий мініальбом SPEED UP. Подібний формат вперше в Україні реалізований у форматі альбому. Speed up – це пришвидшені версії пісень. Такий різновид треків став популярним завдяки платформі TikTok. Тому 7TEEN’S, йдучи у ногу із часом, вирішили створити такий альбом. У ньому – пришвидшені версії популярних треків.

7TEEN’S – SPEED UP: слухайте пісні онлайн

ILLAI

ILLAI займається музикою та грає на фортепіано з самого дитинства. Він презентував авторський трек "Залишилась", в якому хоче поділитися емоціями. ILLAI – це проєкт про те, як важливо любити й вірити у свою любов. Це музика, яка може зробити тебе щасливішим. Співак каже, що головне для нього, щоб слухачі побачили й відчули, що саме музика може змінити світ на краще.

ILLAI – "Залишилась": дивіться відео онлайн

VAHA

Учасник "Голосу країни" випустив нову романтичну пісню "Я тебе чекав". У ній виконавець подарував історію про справжнє кохання. Артист спільно з нами ділиться емоційними словами, які стосуються кожної людини. Життя – це пошук, і ми всі шукаємо свою єдину половинку.

VAHA – "Я тебе чекав": дивіться відео онлайн

Андріана та Пустовіт

Співачка Андріана та блогер і співак Пустовіт випустили кліп на пісню "Сумую", у якому знялася ще одна інфлюенсерка Настя Стадник. Герої кліпу розіграли любовний трикутник. "У відеороботі артисти передали ситуацію, коли чоловік з двома жінками живе одні й ті самі моменти. Живе наче два паралельних життя, бо не може визначитися кого обрати й хто йому дійсно потрібен, – поділилась Андріана.

Андріана та Пустовіт – "Сумую": дивіться відео онлайн

GOLUBENKO

Співаки GOLUBENKO та NASTEISHA випустили спільний трек під назвою "VODA". Це пісня про обіцянки, які з часом перетворилися на пусті слова. У композиції відображено внутрішні роздуми та почуття головного героя, який стикається з численними питаннями та сумнівами. Він виражає своє розчарування у тому, що обіцянки, якими його засипають, виявляються порожніми словами. Не дивлячись на це, головний персонаж не може стерти з пам'яті цю особу і його почуття залишаються сильними, навіть розуміючи те, що вони більше не можуть бути разом.

GOLUBENKO – VODA: дивіться відео онлайн

Vitaliia

Перша артистка лейблу NOVA спеціально до свята Першого дзвоника випустила трек "Такі дорослі". Ця пісня передає все, що відчувають сучасні випускники, закінчуючи школу – сум за спільними zoom-уроками, згадки про підтримку одне одного у сховищах під час повітряних тривог, очікування дорослого життя. Окрім того, композиція розблокувала яскраві спогади й тим, хто вже давно закінчив школу.

Vitaliia – "Такі дорослі": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva

Нещодавно співачка на мільйонну аудиторію виконала гімн України перед переможним боєм легендарного боксера Олександра Усика. Тепер артистка презентувала нову пісню — гімн незалежних дівчат "Більше не буду". Головна героїня треку переживає болюче розставання з коханим, та цього разу вона обирає себе і своє щастя.

Alena Omargalieva – "Більше не буду": дивіться відео онлайн