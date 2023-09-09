24 Канал собрал главные музыкальные новинки на этой неделе. Украинские артисты каждый раз удивляют экспериментами и ставят новые вызовы.

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Макс Барских

Макс Барских презентовал свой первый украиноязычный альбом "Зорепад", в который вошли 10 треков. 6 из них это совершенно новые танцевальные песни и 4 хита, переведенные на родной язык. "Зорепад" стал восьмым по счету альбомом в дискографии Барских. Ради нее певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.

Макс Барских – "Зорепад": смотрите видео онлайн

Alyosha

Певец-дальнобойщик Emigrant инициировал благотворительный проект "Сила Украины" (The power of Ukraine), к нему присоединилась певица Alyosha. Артисты представили одноименный трек, с помощью которого они соберут средства на протезирование бойцов.

Alyosha & EMIGRANT – The Power of Ukraine: смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

Певица представила трек "Очі". Это легкая композиция, рассказывающая о страстной любви. Анна Тринчер попыталась доказать, что настоящая любовь, даже с первого взгляда, – не миф. Песня завирусилась в тиктоке, Анна уже готовит клип.

Анна Тринчер – "Очі": смотрите видео онлайн

LATEXFAUNA

Инди-поп группа LATEXFAUNA презентовала откровенный развратный клип на песню MASANDRA. Режиссером эротического ролика стал украино-израильский клипмейкер Инди Хайт. Им артисты хотят подогреть интерес к странице на OnlyFans, с помощью которой собирают средства на ВСУ.

LATEXFAUNA – MASANDRA: смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra удивила новый экспериментальный трек "Вогонь горить", в записи которого не участвовал фронтмен Олег Псюк. Это песня о внутреннем огне, которая зажигает с первых секунд. Артисты хотели передать глубокую связь человека со своей идентичностью и природой и показали это чрезвычайно самобытно.

Kalush Orchestra – "Вогонь горить": смотрите видео онлайн

Павел Зибров

Павел Зибров посвятил песню Главному управлению разведки в 31-ю годовщину. Народный артист сделал подарок ко Дню Разведки – песню "Невидимі Герої". Артист описал подвиги наших защитников, а на видео мы видим военную динамическую хронику и перебивки Павла.

Павел Зибров – "Невидимі Герої": смотрите видео онлайн

Юля Юрина

Певица представила свой первый студийный альбом как сольная независимая исполнительница – это пластинка "Рефлексія". В нем исключительно авторские песни артистки. Он был создан еще до полномасштабного вторжения, однако презентация была отменена, а сам альбом за эти два года трансформировался и приобрел новые смыслы. Также прошла презентация клипа на песню "Хто ти такий".

Юля Юрина – "Хто ти такий": смотрите видео онлайн

KOLA и ADAM

Лирическая душа KOLA и романтический певец ADAM презентовали общую песню "Зорепади" – композицию о светлом и чистом чувстве, которое бывает между искренне влюбленными. Эта работа будет близка и понятна каждому, кто хоть раз в жизни испытывал волшебное спокойствие рядом с любимым человеком.

KOLA и ADAM – "Зорепади": смотрите видео онлайн

7TEEN'S

Молодежный бэнд 7TEEN'S представил новый миниальбом SPEED UP. Подобный формат впервые в Украине реализован в формате альбома. Speed up – это ускоренные версии песен. Такая разновидность треков стала популярной благодаря платформе TikTok. Поэтому 7TEEN'S, идя в ногу со временем, решили создать подобный альбом. В нем – ускоренные версии популярных треков.

7TEEN'S – SPEED UP: слушайте песни онлайн

ILLAI

ILLAI занимается музыкой и играет на фортепиано с самого детства. Он представил авторский трек "Залишилась", в котором хочет поделиться эмоциями. ILLAI – это проект о том, как важно любить и верить в свою любовь. Это музыка, которая может сделать тебя счастливее. Певец говорит, что главное для него, чтобы слушатели увидели и почувствовали, что именно музыка может изменить мир к лучшему.

ILLAI – "Залишилась": смотрите видео онлайн

VAHA

Участник "Голоса страны" выпустил новую романтическую песню "Я тебе чекав". В ней исполнитель подарил историю о настоящей любви. Артист совместно с нами делится эмоциональными словами, касающимися каждого человека. Жизнь – это поиск, и мы все ищем свою единственную половинку.

VAHA – "Я тебе чекав": смотрите видео онлайн

Андриана и Пустовит

Певица Андриана и блогер и певец Пустовит выпустили клип на песню "Сумую", в которой снялась еще одна инфлюэнсер Настя Стадник. Герои клипа разыграли любовный треугольник. "В видеоработе артисты передали ситуацию, когда мужчина с двумя женщинами живет одни и те же моменты. Живет как две параллельных жизни, потому что не может определиться кого выбрать и кто ему действительно нужен", – поделилась Андриана.

Андриана и Пустовит – "Сумую": смотрите видео онлайн

GOLUBENKO

Певцы GOLUBENKO и NASTEISHA выпустили общий трек под названием "VODA". Это песня об обещаниях, которые со временем превратились в пустые слова. В композиции отражены внутренние размышления и чувства главного героя, сталкивающегося с многочисленными вопросами и сомнениями. Он выражает свое разочарование в том, что обещания, которыми его засыпают, оказываются пустыми словами. Несмотря на это, главный персонаж не может стереть из памяти это лицо и его чувства остаются сильными, даже понимая, что они больше не могут быть вместе.

GOLUBENKO – VODA: смотрите видео онлайн

Vitaliia

Первая артистка лейбла NOVA специально к празднику Первого звонка выпустила трек "Такі дорослі". Эта песня передает все, что испытывают современные выпускники, заканчивая школу – печаль по общим zoom-урокам, упоминания о поддержке друг друга в хранилищах во время воздушных тревог, ожидания взрослой жизни. Кроме того, композиция разблокировала яркие воспоминания и тем, кто уже давно окончил школу.

Vitaliia – "Такі дорослі": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva

Недавно певица на миллионную аудиторию исполнила гимн Украины перед победным сражением легендарного боксера Александра Усика. Теперь артистка презентовала новую песню - гимн независимых девушек "Більше не буду". Главная героиня трека переживает болезненное расставание с любимым, но на этот раз она выбирает себя и свое счастье.

Alena Omargalieva – "Більше не буду": смотрите видео онлайн