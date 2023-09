Подборку всех вышедших на этой неделе музыкальных новинок о любви и не только слушайте дальше на сайте 24 Канала.

BALSAM и Kazaxoslav

"На дистанции" – это мелодичное и эмоциональное произведение, сводящее границы межнациональных различий. Идея этой песни возникла из желания объединить два разных языка в совместной работе, которая пронесла бы сообщение любви и надежды. В музыкальной композиции авторы Balsam и Kazaxoslav сохраняют свои уникальные стили и звучания, создавая гармоничное сочетание голосов, оставляющих приятное впечатление на слушателей.

BALSAM и Kazaxoslav – "На дистанции": смотрите видео онлайн

STASYA

"Не ходи в лес" – это музыкальное произведение, которое с первых нот погружает слушателя в атмосферу тайны и размышления, напоминая о важности умения слушать свою совесть и обдумывать действия перед их осуществлением. Песня исполнена в привычном для артистки аутентичном стиле и стала драгоценным дополнением к ее творческому арсеналу.

STASYA – "Не ходи в лес": смотрите видео онлайн

Геля Зозуля

Bavovna – это песня о неуемной любви. Как вспоминает артистка, текст песни она написала за 15 минут.

Идеи для песен мне приходят "сверху". Я убирала, и мне в голову пришла фраза "а на сердце у меня хлопок". Всем украинцам известно происхождение этого мэма, поэтому я решила использовать его в своей песне, чтобы сделать яркий акцент. Так что я быстро записала сначала идею, потом набрасывала какую-то аранжировку, записала вокал. Музыка – это не математика, здесь нет формул, нет правил. Музыка, как и любое творчество – это магия, в которую я верю и отдаюсь ей полностью,

– рассказала блогерша.

В клипе на песню Bavovna снялся популярный украинский актер Тарас Цымбалюк.

Геля Зозуля – Bavovna: смотрите видео онлайн

Макс Барских

Новый трек музыканта открыл пре-ордер будущего украиноязычного танцевального альбома "Звездопад", который выйдет уже в сентябре.

Макс Барских – "Не плачь": слушайте песню онлайн

RODZYNKA

Музыкальная история рассказывает о любви как о магическом ритуале, когда парень безгранично влюбляется в девушку. И источником ее волшебства являются глаза. Вдохновленная новой композицией, RODZYNKA решила передать эту атмосферу своей видеоработой. Одной из локаций съемок была выбрана местность Карпат, где за легендой прятались опришки во главе с Олексой Довбушем.

RODZYNKA – "Глаза шепчут": смотрите видео онлайн

SWOIIA

"Сестра" – это гимн-манифест сильных украинских женщин, которые изо дня в день идут по жизни и демонстрируют всему миру свою мощь и женственность, которая, как оказалось, может быть просто стальной. О женщинах, которые могут и умеют быть хрупкими, женственными, по-настоящему любить, но вместе с тем готовы отдать свою жизнь за страну.

SWOIIA – "Сестра": смотрите видео онлайн

Milena Way

"Меседж BOSSY – это мотивация быть круче и ярче, мечтать, а мечта у нас есть! И верить в себя, потому что мы счастливчики. В тексте песни заложены ожидающие нас подсказки главное: Разгадать знаки! You will be so lucky!", – поделилась Milena Way.