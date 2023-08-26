24 Канал зібрав найпопулярніші музичні новинки, які представили українські артисти за цей тиждень. Це пісні, представлені до Дня Незалежності, а також чуттєві релізи про любов.

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KALUSH

Гурт KALUSH презентував ліричну композицію "А ти знала" до Дня народження дівчини фронтмена гурту Олега Псюка. Це пісня про кохання, в якій Олег описує історію знайомства та спільного життя лідера гурту та його дівчини Олександри. Вона наповнена спогадами про пам'ятні місця та події, які разом переживали закохані.

Я присвятив цей трек своїй малій, окрім мультика в відео можна побачити багато кадрів з нашого сімейного архіву,

– прокоментував Олег Псюк.

KALUSH – "А ти знала": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та ZLATA OGNEVICH

Гурт до Дня Незалежності вперше презентував пісню, яку записав у дуеті зі Златою Огнєвіч. Це трек "Народжені вільними", він про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними. Пісня наповнена зворушливістю і глибиною. Вона дає віру в Перемогу та надихає рухатись тільки вперед до незалежного майбутнього нашої держави.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та ZLATA OGNEVICH – "Народжені вільними": дивіться відео онлайн

Jerry Heil і PRZYŁU

Українська співачка Jerry Heil заспівала у дуеті з польським репером PRZYŁU. Вони випустили пісню BRACIA до Дня Незалежності України. Композиція розповідає про дружбу між українським та польським народами, готовність підставити плече у біді та підтримати. Адже саме Польща першою прийняла і надала прихисток людям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення. І досі наша країна відчуває потужну підтримку та допомогу, як у гуманітарному плані, так і у військовому.

Jerry Heil і PRZYŁU – BRACIA: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль

Тіна Кароль у День Незалежності презентувала українську версію треку One Nation Under Love, який спеціально для України написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен. Співачка презентувала символічний кліп на пісню, де показано "творчий місток між Україною та США".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома і Алексєєв

Тарас Тополя з гурту "Антитіла", Михайло Хома (Дзідзьо) та Микита Алексєєв (ALEKSEEV) об'єдналися для пісні, створеної Олександром Пономарьовим. Це ліричний романс "Миліша", яку Пономарьов планував випустити у березні 2022, та його плани змінила повномасштабна війна.

Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, ALEKSEEV – "Миліша": дивіться відео онлайн

KARTA SVITU

Гурт оприлюднив пісню "Твій неймовірний шлях", присвячену українським Героям. У відеокліпі гурт у супроводі симфонічного оркестру виконує композицію серед нот у полум'ї й партитур у великій концертній залі. "Твій неймовірний шлях" – пісня про шлях людини, яка стає воїном і виконує свою головну місію — захист рідного дому. Ця композиція про вдячність українців за можливість жити, шана всім українським воїнам, які виборюють свободу на нашій землі.

KARTA SVITU – "Твій неймовірний шлях": дивіться відео онлайн

Spokusy

Гурт SPOKUSY презентував новий трек "Дивно-самотній" – про відчуття самотності в відносинах. Пісня розповідає про хлопця, з яким хоче зустрічатися подруга. Та він не знає, як відповісти взаємністю, бо з нею, чи без, він все одно почуває себе одиноким. "Чувак тікає від реального життя, і просить дівчину не сприймати її закоханість серйозно, бо труднощі взаємовідносин вже починають розпалюватися…" – так описує пісню вокаліст та автор тексту Алекс Дарієн.

SPOKUSY – "Дивно-самотній": дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Лондонський дует дівчат близнючок з України презентували новий трек Drunk & Loud, який був написаний у співавторстві та спродюсований Семом Гаррісом з X Ambassadors. Ця пісня є гімном для тих хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу, хто приймає бій зі злом відстоюючи свою свободу. Bloom Twins присвятили відео контрнаступу Українських Збройних Сил у війні з росіянами.

Bloom Twins – Drunk & Loud: дивіться відео онлайн

VERLOKA та NICHKA

Виконавці випустили спільний трек "Остання ніч", в якому тема кохання, яка місцями влучно переплітається з обставинами та часом в якому ми зараз живемо. Тепла та атмосферна музика і чуттєві тексти про почуття двох закоханих людей переплітаються з питаннями: чи буде майбутнє взагалі, чи настане завтра, а трепетні спогади змішуються з холодом та печаллю.

VERLOKA та NICHKA – "Остання ніч": дивіться відео онлайн

Kórnel

Спеціально до Дня Державного прапору та Дня Незалежності співак підготував життєстверджувальний та мотиваційний сингл "Спрага Незалежності". "Це історія про нас, про українців. Про все те, що ми проживали, проживаємо і ще будемо проживати. Про те, що ми маємо право на існування, як нація. Про волю, про силу і свободу", – розповів Kórnel.

Kórnel – "Спрага Незалежності": дивіться відео онлайн

OXANA TRACH

Молода співачка презентувала відео на трек "Колихала", який оспівує питання сенсу життя та його наповнення. За словами артистки, пісня була написала майже рік тому. Тоді ж OXANA TRACH опублікувала уривок у соцмережах. Проте момент, коли потрібно випускати композицію, відчула тільки зараз.

OXANA TRACH – "Колихала": дивіться відео онлайн