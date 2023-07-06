Зараз же співак активно перекладає свої російськомовні треки. Сьогодні українською можна почути чотири його російськомовні треки. Макс Барських навіть випустив першу пісню I Feel Good свого нового англомовного проєкту Mick Sundaу. За 15 років стиль та зовнішність співака неодноразово зазнавали змін. 24 канал зібрав найепатажніші випадки, коли артист змінював імідж.

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Як змінювався Макс Барських

Співак кардинально змінив імідж заради соціального проєкту про домашнє насилля. Тоді Макс Барських став головним героєм зимового номеру Marie Claire Україна. На сторінках журналу артист з'явився з новою зачіскою - він трохи відпустив волосся, яке йому помалювали в сивий колір.



Макс Барських з сивим волоссям / Фото Marie Claire

Схожий образ виконавець мав, коли знімався у кліпі "Берега".



Макс Барських у кліпі "Берега" / Фото з інстаграму

Якось для зйомок свого іншого кліпу "Сделай громче" Барських пофарбував волосся в кислотний зелений відтінок.



Макс Барських з кислотним волоссям / Фото з інстаграму співака

Окрім всього вищепереліченого, Макс Барських також був блондином із короткою стрижкою, так він знімався у кліпі "Римую".

Більше того, виконавець малював волосся в жовтий колір.



Макс Барських з жовтим волоссям / Фото з інстаграму

Також був період, коли співак сильно відрощував волосся й бороду.



Макс Барських з довгим волоссям / Фото з інстаграму

Ба більше, артист навіть відрощував вуса.



Макс Барських з вусами / Фото з інстаграму