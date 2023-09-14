Барських і Пивоваров потрапили до шкільних підручників: як на це реагують українці
Джерело:Суспільне
Днями у мережі розгорівся скандал. У підручниках з української мови для учнів 6 класів з'явилися рядки з пісень Макса Барських та Артема Пивоварова. На таку ініціативу неоднозначно відреагували українці.
Деякі з них обурилися, оскільки не вважають Артема та Максима найкращими кандидатами для того, щоб діти вивчали їхні пісні у школах. Водночас були й ті, кому сподобався такий підхід до вивчення шкільного матеріалу.
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Барських і Пивоваров потрапили до шкільних підручників
У книгу з української мови для учнів 6 класу внесли тексти пісень Макса Барських "Буде весна" та Артема Пивоварова "Маніфест". Ці популярні треки були відібрані в рамках програми "Нова українська школа" з метою залучення учнів до вивчення займенників. На 236 сторінці на дітей чекає завдання з уривками з пісень Барських та Пивоварова, яке вони мають виконати в парі.
Здебільшого негативна реакція українців з'явилась через неоднозначну позицію Макса Барських щодо війни в Україні та мовного питання. Зокрема, він співав російською в турі на підтримку України, а українською почав писати лише після початку повномасштабного вторгнення. До того ж раніше як Пивоваров, так і Барських виконували російськомовні треки та виступали для громадян країни-терористки.
Реакція мережі
Чимало користувачів висловили невдоволення, ствердивши, що в Україні є більш гідні претенденти, ніж Барських та Пивоваров:
- "Той Барських який був категорично проти збільшення української мови в українських медіа?! Проти українських пісень, українських дикторів і т. ін. І це вже під час війни було! Що я лише по його підпису в цьому протесті дізналась що він "український", а не російський співак? Бо він лише культуру ворогів і збагачував. Навіщо з перевзутих пофігістів робити героїв?!";
- "З одного боку це пи*дець, а з іншого – можна подякувати, що не Потап і Монатік";
- "Господі, б*я";
- "Довбо*оби повні";
- "Як приклади текстів, написаних штучним інтелектом?";
- "Це повна с*ака";
- "Жах...Чи це приклади того, як не треба писати й що не треба читати?";
- "Жест прогресивний, наповнення — радянський стиль";
- "Це знущання?".
- "Абсолютно правильна думка. Це логічно мати щось сучасне";
- "Так, дійсно! Дочка сьогодні показала підручник, і я була приємно здивована";
- "Непогано. Я не фанат їхньої творчості, але ці пісні дуже гарні. До речі, сьогодні, проймають до глибин. А діти на сучасному краще сприйматимуть нудний матеріал";
- ""Хай буде весна" - коротенька пісенька, але в її змісті - велика надія. А вона нам тоді, весною 2022 року, так була потрібна!".
Що відомо про позицію Макса Барських: головне
- Справжнє ім'я артиста – Микола Бортник. Він родом з Херсона. До повномасштабного вторгнення співак будував кар'єру, зокрема, в Росії. Втім, після 24 лютого 2022 Барських засудив агресію Росії та відмовився повертати росіянам гроші за квитки на свої концерти. Ті кошти він передав на гуманітарну допомогу Україні.
- Попри те, що Барських почав проводити концерти, щоб допомагати Україні, від своїх російськомовних пісень він не відмовився. Наприклад, на благодійних концертах в Європі Макс співав російськомовні хіти.
- Водночас 9 червня 2023 року артист все ж переклав свою російськомовну пісню "Тумани" на українську мову. Він зазначив, що хоче так зробити й з іншими своїми російськомовними хітами.
- Однак в Кременчуці 12 червня виконавець заспівав стару російськомовну пісню "Берега". Тоді це обурило аудиторію. Тож один із відвідувачів концеру написав заяву на артиста до правоохоронних органів.
- У вересні Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом. Нова платівка музиканта налічує 10 треків, де є 6 нових пісень та 4 перекладені треки, серед яких – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".
Якою є позиція Артема Пивоварова
- З початку музичної кар'єри виконавець співпрацював як з українськими, так і з російськими артистами. У 2018 році в Москві Пивоваров взяв участь в концерт Big Love Show до Дня всіх закоханих. На стадіоні "Олімпійський" він заспівав свій популярний трек "Кислород".
- Цього ж року Артем виступив на Atlas Weekend та почав частіше писати українською. Зокрема, створювати пісні, що мали й російськомовну, і україномовну версію.
- Вже у 2022 році Пивоваров відзначився виходом альбому "Твої вірші, мої ноти". Це пісні та дуети з популярними виконавцями, записані на вірші відомих поетів, а ще переспіви українських народних пісень.
- Музикант активно займається волонтерством: наприклад, після благодійного туру Європою він привіз ЗСУ 5 авто.
- Що цікаво, Артем Пивоваров – перший з артистів, хто зібрав палац "Україна" після початку великої війни.