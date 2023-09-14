Барських і Пивоваров потрапили до шкільних підручників: як на це реагують українці

Днями у мережі розгорівся скандал. У підручниках з української мови для учнів 6 класів з'явилися рядки з пісень Макса Барських та Артема Пивоварова. На таку ініціативу неоднозначно відреагували українці.

Деякі з них обурилися, оскільки не вважають Артема та Максима найкращими кандидатами для того, щоб діти вивчали їхні пісні у школах. Водночас були й ті, кому сподобався такий підхід до вивчення шкільного матеріалу.

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Барських і Пивоваров потрапили до шкільних підручників

У книгу з української мови для учнів 6 класу внесли тексти пісень Макса Барських "Буде весна" та Артема Пивоварова "Маніфест". Ці популярні треки були відібрані в рамках програми "Нова українська школа" з метою залучення учнів до вивчення займенників. На 236 сторінці на дітей чекає завдання з уривками з пісень Барських та Пивоварова, яке вони мають виконати в парі.

Здебільшого негативна реакція українців з'явилась через неоднозначну позицію Макса Барських щодо війни в Україні та мовного питання. Зокрема, він співав російською в турі на підтримку України, а українською почав писати лише після початку повномасштабного вторгнення. До того ж раніше як Пивоваров, так і Барських виконували російськомовні треки та виступали для громадян країни-терористки.

Реакція мережі

Чимало користувачів висловили невдоволення, ствердивши, що в Україні є більш гідні претенденти, ніж Барських та Пивоваров:

"Той Барських який був категорично проти збільшення української мови в українських медіа?! Проти українських пісень, українських дикторів і т. ін. І це вже під час війни було! Що я лише по його підпису в цьому протесті дізналась що він "український", а не російський співак? Бо він лише культуру ворогів і збагачував. Навіщо з перевзутих пофігістів робити героїв?!";

"З одного боку це пи*дець, а з іншого – можна подякувати, що не Потап і Монатік";

"Господі, б*я";

"Довбо*оби повні";

"Як приклади текстів, написаних штучним інтелектом?";

"Це повна с*ака";

"Жах...Чи це приклади того, як не треба писати й що не треба читати?";

"Жест прогресивний, наповнення — радянський стиль";

"Це знущання?".