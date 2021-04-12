Зірка "Сам удома" Маколей Калкін вперше став батьком

40-річний Маколей Калкін став батьком. Кохана американського актора Бренда Сонг народила йому сина. Малюк з'явився на світ ще 5 квітня.

Акторська пара Маколей Калкін і Бренда Сонг відчули радість батьківства ще минулого тижня, однак про поповнення розповіли чоловічому журналу Esquire лише в понеділок, 12 квітня. Первісток пари з'явився на світ 5 квітня о 13:10. Акторка народжувала в одній з клінік Лос-Анджелеса.

До теми Анастасія Приходько втретє стала мамою

Закохані назвали сина Дакота – на честь покійної сестри Маколей Калкіна, яка загинула 2008 року під колесами автомобіля. Як дитина, так і новоспечена матуся цілком здорові.

"Ми дуже раді", – лаконічно прокоментували актори поповнення в сім'ї.

Що відомо про стосунки Маколей Калкіна