Маколей Калкін з "Сам удома" заручився з Брендою Сонг, яка народила йому сина, – ЗМІ

Зірка комедії "Сам удома" Маколей Калкін освідчився коханій Бренді Сонг. 33-річну акторку заскочили з діамантовою каблучкою на лівій руці.

Голлівудський актор Маколей Калкін та зірка серіалу "Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді" Бренда Сонг разом уже чотири роки. Лише після народження сина зірка наважився на серйозний крок та освідчився коханій. Про це інформують інсайдери.

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Маколей Калкін заручений з Брендою Сонг

Знаменита пара не виносить особисте життя на публіку й майже не обговорює стосунки з журналістами. Тож не дивно, що про їхні заручини фани ні сном ні духом.

Днями папараці заскочили Маколей Калкіна та Бренду Сонг на прогулянці в Беверлі-Гіллз. На безіменному пальці лівої руки красувалась каблучка з діамантами. Схоже, зірка "Сам удома" запропонував матері свого сина стати його офіційною дружиною. Вона, безумовно, погодилася.

Маколей Калкін з Брендою Сонг / Фото з інстаграму акторки

Стосунки Маколей Калкіна та Бренди Сонг

Актори познайомилися на зйомках фільму "Похмілля у Таїланді".

Чутки про їхній роман прокотилися мережею в липні 2017 року, коли зірок помітили за вечерею в ресторані Лос-Анджелеса.

У квітні 2021 року в Маколей Калкіна та Бренди Сонг народився син, якого назвали Дакота на честь покійної сестри актора.

що цей шлюб стане першим для Бренди Сонг, тоді як 41-річний Маколей Калкінз 1998 по 2002 рік.