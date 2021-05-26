Неймовірна магія лісу: співачка OLVIA презентувала відео на нову пісню "Весна"

Українська співачка OLVIA, учасниця "Голосу країни" у 2020 році підкорила мережу новою композицією та кліпом на неї. Пісня "Весна" характеризує зародження чогось нового у житті.
Новий чарівний відеоролик від співачки OLVIA (справжнє ім'я – Ольга Баландюх) вартий уваги. Зйомка проходила в лісі, що додає кліпові особливої атмосферності.
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Співачка OLVIA презентувала відео на нову пісню «Весна».
Пісня відрізняється від композицій, які співачка виконувала раніше. Вона лірична, чуттєва та по-справжньому весняна. Попри те, що тема пісня не є надто радісною, весна, як оновлення річного циклу, обіцяє щось нове у житті та у творчості.
Окрім того, у пісні відкривається ще один талант OLVIA: окрім неймовірного, унікального вокалу, вона також демонструє професійну гру на скрипці.
Неймовірний образ зірки створений завдяки сукні від львівської дизайнерки Марти Ваххольц – дизайнерки відомого бренду Marta Wachholz. Вона також є постійною учасницею Lviv Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Завдяки чарівному аутфіту співачка ніби стає частиною весняного лісу, розчиняється у природі.
OLVIA – "Весна": дивіться відео онлайн
Співачка OLVIA: що про неї відомо
- OLVIA (Ольга Баландюх) була учасницею талант-шоу "Голос країни" 2020 року в команді Тіни Кароль. Вона брала участь у Молодій опері "Ukraine – Terra Incognita" та міжнародному джаз-фестивалі Jazz Bez XX.
- Власниця унікального контральто володіє великою палітрою музичних жанрів.
- Співачка, яка за освітою є також художницею, сама змонтувала відеороботу (зйомками займався Марко Сабельфельд).
- Автором музики є відомий український музикант John Bass, який є автором проєктів "Є" 1995 та 2003 років, учасник груп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень". Це вже п’ята пісня, яку OLVIA та Джон записали разом.