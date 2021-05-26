Новый волшебный видеоролик от певицы OLVIA (настоящее имя – Ольга Баландюх) стоит внимания. Съемка проходилась в лесу, что придает клипу особой атмосферности.

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Певица OLVIA представила видео на новую песню "Весна"

Песня отличается от композиций, которые певица исполняла раньше. Она лирическая, чувственная и по-настоящему весенняя. Несмотря на то, что тема песни не слишком радостная, весна, как обновление годового цикла, обещает что-то новое в жизни и в творчестве.

Кроме того, в песне открывается еще один талант OLVIA: кроме невероятного, уникального вокала, она также демонстрирует профессиональную игру на скрипке.

Невероятный образ звезды создан благодаря платью от львовского дизайнера Марты Ваххольц – дизайнера известного бренда Marta Wachholz. Она также является постоянной участницей Lviv Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Благодаря волшебному аутфиту певица будто становится частью весеннего леса, растворяется в природе.

OLVIA – "Весна": смотрите видео онлайн

Певица OLVIA: что о ней известно