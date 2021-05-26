Новий чарівний відеоролик від співачки OLVIA (справжнє ім'я – Ольга Баландюх) вартий уваги. Зйомка проходила в лісі, що додає кліпові особливої атмосферності.

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Співачка OLVIA презентувала відео на нову пісню «Весна».

Пісня відрізняється від композицій, які співачка виконувала раніше. Вона лірична, чуттєва та по-справжньому весняна. Попри те, що тема пісня не є надто радісною, весна, як оновлення річного циклу, обіцяє щось нове у житті та у творчості.

Окрім того, у пісні відкривається ще один талант OLVIA: окрім неймовірного, унікального вокалу, вона також демонструє професійну гру на скрипці.

Неймовірний образ зірки створений завдяки сукні від львівської дизайнерки Марти Ваххольц – дизайнерки відомого бренду Marta Wachholz. Вона також є постійною учасницею Lviv Fashion Week, Ukrainian Fashion Week, Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Завдяки чарівному аутфіту співачка ніби стає частиною весняного лісу, розчиняється у природі.

OLVIA – "Весна": дивіться відео онлайн

Співачка OLVIA: що про неї відомо