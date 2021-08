Мадонна та протест стали невіддільними поняттями ще в дитинстві зірки. Вона одягала кольорові панчохи, які було заборонено носити, а на конкурсах талантів танцювала в бікіні. Уся кар'єра знаменитої виконавиці свідчить про протестний дух Мадонни.

Найбільш гучні скандали за участю Мадонни

Перша премія MTV Video Music Awards

Церемонія MTV VMA, яка пройшла у 1984 році, стала одною з тих, які пам'ятають досі. Мадонна на заході була хедлайнером, а її виступ здивував усіх. На сцені вона заявила, що співатиме невідому для всіх пісню Like a Virgin.

Потім артистка попросила випустити бенгальського тигра, у чому їй відмовили. Згодом вона попросила десятиметровий весільний торт. Він був символом незайманості у той час, як сама Мадонна виступала у білосніжній сукні нареченої. Наприкінці номеру вона лягла на сцену, а поділ вбрання задерся. Усі побачили білизну та підв'язки зірки, чим були обурені.

Еротика не раз фігурувала у виступах Мадонни. У 1990 році вона презентувала пісню Like a Virgin у турі Blond Ambition Tour в Торонто. Увесь цей час виконавиця імітувала мастурбацію.

Поцілунок з Брітні Спірс та Агілерою

Багатьом фанатам Мадонни добре запам'яталась церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards, яка відбулась у 2003 році. Тоді співачки на сцені виконували пісню Like a Virgin. В один момент Мадонна поцілувала в губи Брітні Спірс, а потім і Крістіну Агілеру.

Класний момент, приємна дівчина, все було круто. Але більше я не хочу. Я не повторюю саму себе,

– прокоментувала витівку артистка.

Виступ на хресті

У 2006 році Мадонна гастролювала з туром The Confessions. У його межах знаменитість виконувала пісню Live To Tell підвішеною на хресті, чим образила релігійні спільноти. На голові Мадонна мала лавровий вінок.

Перформанс зірки супроводжувався відеорядом. Там йшлося про те, що 12 мільйонів дітей хворіють на СНІД, а 20 мільйонів можуть залишитися без батьків. Співачка закликала пожертвувати кошти африканським дітям, використовуючи також цитати з Біблії. Згодом Мадонна пояснила, що Ісус Христос – приклад жертовності. Своїм виступом вона хотіла закликати людей допомагати іншим.



Мадонна на хресті / Фото Getty Images

Гітлер і Мадонна

Знаменитість мала концерт у Тель-Авіві у 2012 році. Знову ж таки, виконання одної з пісень супроводжувалась відеорядом. У ролику Мадонна показала лідерку політичної партії Франції "Національний фронт" Марін Ле Пен зі свастикою на лобі. Згодом там з'явилося обличчя Адольфа Гітлера.

Відео неабияк обурило глядачів та владу Ізраїля. Його попросити прибрати з екрана. Скандальна витівка артистки ледь не закінчилась для неї судом.

Гордість чи марнославство?

Мадонна доволі довго веде сторінку в інстаграмі. Її блог є дуже активним та часто бурхливо обговорюється користувачами. Чимало світлин зірки критикують.

У 2015 році співачка виклала фотоколажі з громадськими діячами – Мартіном Лютером Кінгом, Нельсоном Манделою. Потім вона опублікувала схоже своє фото. Всі знімки були оброблені таким чином, що здавалося, що Мадонна ставить себе у ряд з "великими". Через це вона стикнулась із хвилею обурення. Та згодом артистка вибачилась – це вона робила вкрай рідко.

Через кілька років зірка оприлюднила кадр з Бейонсе та її чоловіком Jay-Z. Мадонна відредагувала фото, де пара дивиться на полотна у Луврі. Замість картин вона поставила обкладинки своїх альбомів. "Вчаться", – написала королева скандалу під фото.



Бейонсе і Jay-Z нібито споглядають обкладинки альбомів Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни