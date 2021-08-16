Мадонна и протест стали неразделимыми понятиями еще в детстве звезды. Она надевала цветные чулки, которые было запрещено носить, а на конкурсах талантов танцевала в бикини. Вся карьера знаменитой исполнительницы свидетельствует о протестном духе Мадонны.

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Самые громкие скандалы с участием Мадонны

Первая премия MTV Video Music Awards

Церемония MTV VMA, которая прошла в 1984 году, стала одной из тех, которые помнят до сих пор. Мадонна на мероприятии была хедлайнером, а ее выступление удивило всех. На сцене она заявила, что будет петь неизвестную для всех песню Like A Virgin.

Затем артистка попросила выпустить бенгальского тигра, в чем ей отказали. Впоследствии она попросила десятиметровый свадебный торт. Он был символом девственности в то время, как сама Мадонна выступала в белоснежном платье невесты. В конце номера она легла на сцену, а подол наряда задерся. Все увидели белье и подвязки звезды, чем были возмущены.

Эротика не раз фигурировала в выступлениях Мадонны. В 1990 году она представила песню Like A Virgin в туре Blond Ambition Tour в Торонто. Все это время исполнительница имитировала мастурбацию.

Поцелуй с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой

Многим фанатам Мадонны хорошо запомнилась церемония вручения наград MTV Video Music Awards, которая состоялась в 2003 году. Тогда певицы на сцене исполняли песню Like a Virgin. В один момент Мадонна поцеловала в губы Бритни Спирс, а затем и Кристину Агилеру.

Классный момент, приятная девушка, все было круто. Но больше я не хочу. Я не повторяю саму себя,

– прокомментировала выходку артистка.

Поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и Агилерой: смотрите видео онлайн



Выступление на кресте

В 2006 году Мадонна гастролировала с туром The Confessions. В его рамках знаменитость исполняла песню Live To Tell подвешенной на кресте, чем оскорбила религиозные сообщества. На голове у Мадонны был лавровый венок.

Перформанс звезды сопровождался видеорядом. Там говорилось о том, что 12 миллионов детей болеют СПИДом, а 20 миллионов могут остаться без родителей. Певица призвала пожертвовать средства африканским детям, используя цитаты из Библии. Впоследствии Мадонна объяснила, что Иисус Христос – пример жертвенности. Своим выступлением она хотела призвать людей помогать другим.



Мадонна на кресте / Фото Getty Images

Гитлер и Мадонна

У знаменитости был концерт в Тель-Авиве в 2012 году. Опять же, исполнение одной из песен сопровождалась видеорядом. В ролике Мадонна показала лидера политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен со свастикой на лбу. Впоследствии там появилось лицо Адольфа Гитлера.

Видео сильно возмутило зрителей и власть Израиля. Его попросили убрать с экрана. Скандальная выходка артистки чуть не закончилась для нее судом.

Выступление Мадонны в Тель-Авиве: смотрите видео онлайн



Гордость или тщеславие?

Мадонна довольно долго ведет страницу в инстаграме. Ее блог очень активен и часто бурно обсуждается пользователями. Многие фотографии звезды критикуют.

В 2015 году певица выложила фотоколлажи с общественниками – Мартином Лютером Кингом, Нельсоном Манделой. Затем она опубликовала похожее свое фото. Все снимки были обработаны таким образом, что казалось, что Мадонна ставит себя в ряд с "великими". Из-за этого она столкнулась с волной возмущения. Потом артистка извинилась – это она делает крайне редко.

Через несколько лет звезда обнародовала кадр с Бейонсе и ее мужем Jay-Z. Мадонна отредактировала фото, где пара смотрит на полотна в Лувре. Вместо картин она поставила обложки своих альбомов. "Учатся", – написала королева скандала под фото.



Бейонсе и Jay-Z якобы созерцают обложки альбомов Мадонны / Фото из инстаграма Мадонны