Мадонна вийшла на зв'язок: як зараз почувається співачка

Американська співачка Мадонна вийшла на зв'язок із фанами. Вона вперше прокоментувала своє самопочуття й розповіла, що буде з її туром, який мав ось-ось розпочатися.

Мадонна, яку днями вперше після реанімації побачили на прогулянці, опублікувала допис в інстаграм. Вона подякувала шанувальникам за підтримку й наголосила, що поступово одужує.

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Мадонна переносить світове турне

Артистка хотіла, щоб все пройшло за графіком і сподівалася, що зможе повернутись до роботи найближчим часом. Проте організм потребує відновлення. Тож знаменитість змушена перенести тур.

Я не хочу розчаровувати нікого, хто купив квитки на мій тур. Я також не хотіла підвести людей, які працювали зі мною протягом останніх кількох місяців над створенням шоу. Я ненавиджу розчаровувати когось. Зараз я зосереджена на своєму здоров'ї,

– пояснила виконавиця.

Співачка додала: "Поточний план полягає в тому, щоб перенести північноамериканську частину туру і почати в жовтні в Європі".

Мадонна пообіцяла набратися сил і продовжити працювати якомога скоріше.

Що відомо про світове турне