Мадонна вийшла на зв'язок: як зараз почувається співачка
Джерело:Мадонна
Американська співачка Мадонна вийшла на зв'язок із фанами. Вона вперше прокоментувала своє самопочуття й розповіла, що буде з її туром, який мав ось-ось розпочатися.
Мадонна, яку днями вперше після реанімації побачили на прогулянці, опублікувала допис в інстаграм. Вона подякувала шанувальникам за підтримку й наголосила, що поступово одужує.
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Мадонна переносить світове турне
Артистка хотіла, щоб все пройшло за графіком і сподівалася, що зможе повернутись до роботи найближчим часом. Проте організм потребує відновлення. Тож знаменитість змушена перенести тур.
Я не хочу розчаровувати нікого, хто купив квитки на мій тур. Я також не хотіла підвести людей, які працювали зі мною протягом останніх кількох місяців над створенням шоу. Я ненавиджу розчаровувати когось. Зараз я зосереджена на своєму здоров'ї,
– пояснила виконавиця.
Співачка додала: "Поточний план полягає в тому, щоб перенести північноамериканську частину туру і почати в жовтні в Європі".
Що відомо про світове турне
- У січні Мадонна оголосила про свій тур Celebration Greatest Hits до 40-річчя кар'єри.
- Анонсувати концерти співачка вирішила в нестандартний спосіб. Вона видалила всі дописи зі сторінки в інстаграмі та залишила лише три публікації – два фото з постером концертів та відео. У відеоролику можна було побачити вечірку за участі знаменитостей, зокрема Мадонни, акторки Емі Шумер, діджея Diplo та інших. Вони грали "Правда чи дія?". Серед завдань, які Мадонні загадали друзі, було проведення масштабного концертного туру. "Так, чорт забирай", – відповіла Мадонна.
- Артистка планує відвідати близько 35 концертів у багатьох містах світу, а розпочатися тур мав 15 липня з концерту у Ванкувері, що в Канаді.