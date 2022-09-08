Мадонна закрутила роман з манекенником, який на 41 рік молодший за неї

Американська співачка Мадонна знову закрутила роман. Цього разу її обранцем став 23-річний Ендрю Дарнелл. Хлопець на 2 роки молодший за доньку Мадонни.

У квітні співачка розійшлася з 28-річним танцівником Алхамаліком Вільямсом, з яким була 3 роки. Тепер зірка будує нові стосунки з молодим бойфрендом.

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Мадонна закрутила роман з 23-річним хлопцем

Західні ЗМІ повідомляють, що 64-річна зірка перебуває в стосунках з моделлю Ендрю Дарнеллом. 5 вересня закохані були на концерті нігерійського музиканта в Нью-Йорку. Там постійно обіймалися та цілувалися. Схоже, що між Мадонною та Ендрю справді є пристрасні стосунки.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала серію фото з Ендрю, але не уточнила, в яких стосунках вони перебувають. Зазначимо, що Дарнелл молодший за Мадонну на 41 рік, а за її рідну доньку Лурдес Леон – на 2 роки.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Мадонна постійно привертає увагу новими романами. У 64-річному віці вона не соромиться публікувати надзвичайно відверті фото, позувати на камеру оголеною тощо. Артистка стала справжньою королевою скандалу, завжди робить те, що хоче. Скандальні історії, якими відзначилася Мадонна, читайте тут.