В апреле певица разошлась с 28-летним танцовщиком Алхамаликом Уильямсом, с которым была 3 года. Теперь звезда строит новые отношения с молодым бойфрендом.

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Мадонна закрутила роман с 23-летним парнем

Западные СМИ сообщают, что 64-летняя звезда находится в отношениях с моделью Эндрю Дарнеллом. 5 сентября влюбленные были на концерте нигерийского музыканта в Нью-Йорке. Там постоянно обнимались и целовались. Похоже, что между Мадонной и Эндрю действительно страстные отношения.

На личной странице в инстаграмме артистка опубликовала серию фото с Эндрю, но не уточнила, в каких отношениях они находятся. Отметим, что Дарнелл младше Мадонны на 41 год, а ее родной дочери Лурдес Леон – на 2 года.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Мадонна постоянно привлекает внимание новыми романами. В 64-летнем возрасте она не стесняется публиковать откровенные фото, позировать на камеру обнаженной и т.д. Артистка стала настоящей королевой скандала, всегда делает то, что хочет. Скандальные истории, которыми отличилась Мадонна, читайте здесь .