Мадонна влаштувала вечірку з нагоди 16-річчя сина: яскраві фото

Знаменита співачка Мадонна поділилась з шанувальниками новими фото. На них зірка показала, як відсвяткувала 16-річчя сина Девіда.

Днями прийомний син 63-річної співачки Мадонни відсвяткував день народження. Для Девіда організували святкову вечірку. Вона проходила на подвір'ї маєтку знаменитості в Лос-Анджелесі.

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Фото з дня народження сина Мадонни

Свято було не надто гучним, адже пройшло у сімейному колі. Подвір'я було прикрашене великою кількістю кольорових кульок та буквами з фольги, якими було викладено ім'я іменинника.



Мадонна з сином / Фото з інстаграму Мадонни



​Святкування дня народження сина Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни



​Мадонна з сином / Фото з інстаграму Мадонни



Святкування дня народження сина Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни

Також Мадонна поділилась архівним фото з сином. Цю світлину вона супроводила зворушливим підписом.

Я не можу повірити, що ти виріс в цього молодого чоловіка. У такого артиста, такого спортсмена. У таку харизматичну людину. Хто знав, коли я зустріла тебе в притулку в Малаві, коли ти пив колу з дитячої пляшечки й був без підгузника, що ти станеш такою силою природи? Щасливого 16-річчя. Я так пишаюся тобою!

– написала Мадонна.



Мадонна з сином і донькою / Фото з інстаграму Мадонни

Що відомо про прийомного сина Мадонни