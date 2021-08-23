Відома американська виконавиця Мадонна відсвяткувала день народження в Італії. Вона продовжила свою відпустку з рідними та ще певний час подорожувала країною.
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Сина Мадонни підозрюють в камінг-ауті
Цікавими роликами та епатажними фото знаменитість ділилась у своєму блозі. Одне відео неабияк зацікавило прихильників та стало темою бурхливих обговорень. У ньому Мадонна показала, як проводила час у вагоні потяга.
Та в один момент зірка показала пристрасний поцілунок двох хлопців – один із них, очевидно, прийомний 15-річний син Мадонни Девід.
Син Мадонни з хлопцем / Скриншот з відео
Реакція мережі
Прихильники вважають, що так 15-річний хлопець здійснив камінг-аут та оголосив про те, що є геєм. Мадонна завжди підтримувала ЛГБТ-спільноту та ставала на її захист. Тому цілком могла підтримати й сина, опублікувавши цей уривок відео.
- "Невже це Девід цілував хлопця?";
- "Ого, тут хлопці цілуються";
- "Я розумію правильно, Девід цілує свого хлопця?";
- "Хочу бути сином Мадонни".
Зазначимо, що шанувальники Мадонни вже не вперше підозрюють, що її син – нетрадиційної орієнтації. Однак сама артистка не робить жодних заяв з цього приводу.
Раніше вона ділилась відео, де Девід дефілює у довгій сукні. Раніше хлопець хотів стати футболістом, але тепер не на жарт зацікавився кар'єрою моделі.