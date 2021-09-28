На днях приемный сын 63-летней певицы Мадонны отпраздновал день рождения. Для Дэвида организовали праздничную вечеринку. Она проходила во дворе поместья знаменитости в Лос-Анджелесе.

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Фото со дня рождения сына Мадонны

Праздник был не слишком громким, ведь прошел в семейном кругу. Двор был украшен большим количеством цветных шариков и буквами из фольги, которыми было выложено имя именинника.



Мадонна с сыном / Фото из инстаграма Мадонны

​Празднование дня рождения сына Мадонны / Фото из инстаграма Мадонны



Мадонна с сыном / Фото из инстаграма Мадонны



Празднование дня рождения сына Мадонны / Фото из инстаграма Мадонны

Также Мадонна поделилась архивным фото с сыном. Эту фотографию она сопроводила трогательной подписью.

Я не могу поверить, что ты вырос в этого молодого человека. В такого артиста, такого спортсмена. В такого харизматичного человека. Кто знал, когда я встретила тебя в приюте в Малави, когда ты пил колу из детской бутылочки и был без подгузника, что ты станешь такой силой природы? Счастливого 16-летия. Я так горжусь тобой!

– написала Мадонна.



Мадонна с сыном и дочкой / Фото из инстаграма Мадонны

Что известно о приемном сыне Мадонны