Днями прийомний син 63-річної співачки Мадонни відсвяткував день народження. Для Девіда організували святкову вечірку. Вона проходила на подвір'ї маєтку знаменитості в Лос-Анджелесі.
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Фото з дня народження сина Мадонни
Свято було не надто гучним, адже пройшло у сімейному колі. Подвір'я було прикрашене великою кількістю кольорових кульок та буквами з фольги, якими було викладено ім'я іменинника.
Мадонна з сином / Фото з інстаграму Мадонни
Святкування дня народження сина Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна з сином / Фото з інстаграму Мадонни
Святкування дня народження сина Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни
Також Мадонна поділилась архівним фото з сином. Цю світлину вона супроводила зворушливим підписом.
Я не можу повірити, що ти виріс в цього молодого чоловіка. У такого артиста, такого спортсмена. У таку харизматичну людину. Хто знав, коли я зустріла тебе в притулку в Малаві, коли ти пив колу з дитячої пляшечки й був без підгузника, що ти станеш такою силою природи? Щасливого 16-річчя. Я так пишаюся тобою!
– написала Мадонна.
Мадонна з сином і донькою / Фото з інстаграму Мадонни
Що відомо про прийомного сина Мадонни
- Девід Банда народився в Малаві. Його мати померла після пологів, а батько віддав у притулок через фінансові складнощі.
- Коли Мадонна вперше побачила Девіда, хлопчик хворів на пневмонію. Тоді вона вирішила пожертвувати кошти на його лікування. Через певний час артистка наважилась всиновити Девіда з чоловіком Гаєм Річі.
- У 2017 році Девід познайомився з біологічним батьком. Цьому посприяла сама Мадонна, яка відправилась до Малаві разом з сином. Попри розлучення з режисером Гаєм Річі, Девід часто бачиться з прийомним батьком.
- Ходять чутки, що син Мадонни – нетрадиційної орієнтації. Все тому, що нещодавно зірка опублікувала відео, в кадр якого потрапив поцілунок Девіда з хлопцем.