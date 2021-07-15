Лето – лучший период для путешествий и отдыха. Известная американская певица Мадонна, как и другие знаменитости, решила отправиться в путешествие.

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Папарацци подловили исполнительницу в аэропорту Нью-Йорка вместе с бойфрендом, Ахламаликом Уильямсом. Пара прикрывала лицо масками и солнцезащитными очками. Впоследствии к влюбленным присоединились дети Мадонны – Мерси и Дэвид.

Образ Мадонны

Звезда выбрала для перелета удобную и трендовую одежду. Она появилась в темных колготках и черном спортивном костюме с ярким принтом, состоящим из шорт и худи. Сверху Мадонна надела тренч в тон.

Артистка соединила наряд с темными туфлями на невысоком каблуке с лимонной шнуровкой. Стильный аутфит дополнило массивное золотое колье на шее и солнцезащитные очки. Волосы она заплела в две косы, украсив прическу шпильками.

Отметим, зимой Мадонна путешествовала по Восточной Африке с любимым и детьми. Тогда она посетила Кению, Малави и племя самбуру. Каждая встреча знаменитости с местными сопровождалась особыми танцами, общением и рассказом увлекательных историй.