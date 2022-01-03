Новий рік Мадонна зустрічала в сімейному колі – з дітьми, бойфрендом і друзями. Однак на застілля вона вбралась як на червону доріжку. На попдіві була блискуча срібна сукня на запах з довгими рукавами та пікантним розрізом по середині.

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Її співачка довершила колготами в сіточку, чоботами зі стразами та гострим носком. Однак головним елементом look стала чорна балаклава з масивними кристалами. Це головний убір з нової колекції українського бренду Ruslan Baginskiy. Його ціна на офіційному сайті становить 19 520 гривень – 715 доларів, що досить бюджетно як для Мадонни.

Блискуча королева. Мадонна зустрічає Новий рік у балаклаві, прикрашеній кристалами Руслана Багінського. Виблискуй яскраво,

– написав Руслан Багінський у своєму інстаграмі.

Мадонна в балаклаві з кристалами / Фото з інстаграму Руслана Багінського

Мадонна в балаклаві з кристалами / Фото з інстаграму Руслана Багінського