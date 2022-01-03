Новый год Мадонна встречала в семейном кругу – с детьми, бойфрендом и друзьями. Однако на застолье она оделась как на красную дорожку. На поп-диве было блестящее серебряное платье с длинными рукавами и пикантным разрезом по середине.
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Его певица довершила колготами в сеточку, сапогами со стразами и острым носком. Однако главным элементом look стала чёрная балаклава с массивными кристаллами. Это головной убор новой коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy. Его цена на официальном сайте составляет 19 520 гривен – 715 долларов, что достаточно бюджетно как для Мадонны.
Блестящая королева. Мадонна встречает Новый год в балаклаве, украшенном кристаллами Руслана Багинского. Сверкай ярко,
– написал Руслан Багинский в своем инстаграме.
Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото из инстаграма Руслана Багинского
Мадонна в балаклаве с кристаллами / Фото из инстаграма Руслана Багинского
Стоит отметить, что украинец Руслан Багинский шьет шляпы не только для Мадонны. Его творчеством увлекаются мировые звезды – Белла Хадид, Кайя Гербер, Жанель Моне, Джиджи Хадид, а украинских и не счесть.