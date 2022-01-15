Мадонна повечеряла з Каньє Вестом та його новою обраницею: рідкісні фото зірок

Американська співачка Мадонна зібрала на вечері у Лос-Анджелесі кількох знаменитостей. Так артистка познайомилась з новою обраницею репера Каньє Веста.

Знаменита виконавиця Мадонна опублікувала нові рідкісні фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала, як провела вечір з друзями-зірками.

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Мадонна повечеряла з Каньє Вестом

Мадонна, Каньє Вест, Джулія Фокс, Флойд Мейвезер й Антоніо Браун зібралися на вечерю в ресторані Delilah у Лос-Анджелесі. Співачка зізналась, що така вечірка вийшла випадково.

Сходили на вечерю з Джулією, щоб обговорити мій фільм... До нас приєдналося ще кілька людей,

– поділилась вона.

Мадонна додала, що готує проєкт, про який раніше не розповідала. Фани підозрюють, що зірка планує сама зняти про себе документальний фільм.

Знаменитість показала й кадри зі спільної вечері. Усі невимушено позували перед камерою. З фото стає зрозуміло, що Джулія Фокс швидко потоваришувала з Мадонною.

Для походу до закладу акторка та обраниця Веста Джулія Фокс обрала чорні шкіряні штани з низькою посадкою від Factory New York та шкіряний кроп-топ на довгий рукав. Мадонна натомість постала у сукні Chopova Lowena.

Мадонна та Каньє Вест повечеряли з друзями / Фото з інстаграму Мадонни

Вечеря відбулась напередодні скандалу з Каньє Вестом