Ця новина швидко розлетілася світовими ЗМІ. Репер нібито накинувся на прихильника біля нічного клубу. Схоже, що біполярний розлад вкотре проявився у нього.

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Каньє Вест побив фаната

Спершу репер штовхнув фаната, а потім вдарив його в голову та шию. Це сталося приблизно о 3 годині ночі. Очевидці повідомляють, що прихильник попросив у знаменитості автограф і проігнорував прохання не фотографувати. Саме це розлютило Каньє, який накинувся на чоловіка і кричав, що люди не розуміють, через що він зараз проходить.

У мережі поширили відео інциденту. На ролику можна побачити, що після нападу постраждалий лежав на асфальті.

Поки правоохоронці приїхали на місце події, репера там вже не було. Чоловік, якого вдарив Вест, відмовився від медичної допомоги. Наразі тримає слідство. Якщо провину артиста доведуть, йому загрожує до 6 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, днями Каньє Вест підтвердив роман з акторкою Джулією Фокс. Закохані знялися у пристрасній фотосесії.