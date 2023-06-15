Back to school: на "Люкс ФМ" стартувало патріотично-розважальне шоу з українськими зірками

Радіостанція "Люкс ФМ" запустило нове патріотично-розважальне шоу "Back to school". У кожному випуску беруть участь відомі українці, які відповідають на запитання шкільної програми.

Питання на шоу особливі, адже прив'язані до сучасних подій в Україні, передає 24 Канал. Це шоу точно розвеселить вас, а також розкаже цікаві факти з юності українських зірок.

До теми Через 20 років: "Океан Ельзи" оновили трек "Я їду додому" – реакція фанатів

У першому випуску "іспити" складали зіркові ведучі 24 Каналу – Катерина Соляр та Арсен Цимбалюк.

Цікаво, що під час зйомок шоу Соляр шокувала заявою, що має "шкільну травму". Виявляється, що дівчина у школі не могла терпіти урок музики, бо в третьому класі отримала за рік двійку, через що не мала похвальної грамоти. Цей негатив настільки закарбувався, що вона й досі про це пам'ятає.

Історії від Катерини Соляр та Арсена Цимбалюка: дивіться шоу "Back to school"

До речі, "Люкс FM" дістає аж до Бєлгорода. Жителі російського регіону в листопаді скаржилися, що чути хвилі українського радіо. Тож, якийсь час росіяни могли перепочити від пропаганди своїх радіостанцій та ще й послухати хорошу музику.