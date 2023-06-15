Вопросы на шоу особые, ведь привязаны к современным событиям в Украине, передает 24 Канал. Это шоу точно развеселит вас, а также расскажет интересные факты из юности украинских звезд.

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В первом выпуске "экзамены" сдавали звездные. ведущие 24 Канала – Екатерина Соляр и Арсен Цымбалюк.

Интересно, что во время съемок шоу Соляр шокировала заявлением, что "школьная травма". Оказывается, что девушка в школе не могла терпеть урок музыки, потому что в третьем классе получила за год двойку, поэтому не имела похвальной грамоты. Этот негатив настолько запечатлелся, что она до сих пор об этом помнит.

Истории от Екатерины Соляр и Арсена Цимбалюка: смотрите шоу "Back to school"

Кстати говоря, "Люкс FM" достает аж в Белгород. Жители российского региона в ноябре жаловались, что слышны волны украинского радио. Поэтому некоторое время россияне могли отдохнуть от пропаганды своих радиостанций и еще послушать хорошую музыку.