"Любов перемагає все": Тревіс Баркер вперше сів на літак через 13 років після авіакатастрофи

Стосунки світської левиці Кортні Кардашян та Тревіса Баркера вийшли на ще один рівень: завдяки коханій музикант наважився вперше сісти на борт літака за 13 років. Причиною його страху була авіакатастрофа, в яку він потрапив, і після якої єдиний вижив.

Про подолання аерофобії музикант гурту Blink-182 повідомив у своєму інстаграмі. Він залишив романтичний знімок, де тримає на руках свою кохану на тлі приватного літака.

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"З тобою можливо все", – підписав фото Тревіс, а Кортні у коментарях відповіла: "Все і вся з тобою".



Тревіс Баркер і Кортні Кардашян біля літака / Фото з інстаграму музиканта

Що сталось з Тревісом Баркером у 2008-му

13 років тому музикант потрапив в авіакатастрофу, в результаті якої загинули чотири людини. Серед них були 2 пілоти, помічник Тревіса та охоронець. Сам барабанщик і його друг, діджей Адам Гольдштейн, залишилися в живих, але через кілька місяців Адам помер через передозування наркотиками.

Щодо Тревіса, то він отримав опіки третього ступеня – 65% тіла були ушкодженими. Він провів в лікарні декілька місяців, перенісши 16 операцій. У 2021 році Баркер розповів Men's Health про те, як боровся із посттравматичним стресовим розладом і почуттям провини за те, що єдиний вижив.

"Я був просто чорним… Я не міг йти вулицею. Якщо я бачив літак в небі, я був впевнений, що він впаде, і просто не хотів його бачити", – розповідав чоловік.

Реакція мережі

Підписники інстаграм-профілю музиканта зраділи за нього, знаючи про його важке минуле, та назвали це надзвичайно сміливим вчинком: