Андрій Шевченко у своєму інстаграмі здебільшого публікує світлини з футбольного життя. Однак неабияк зацікавлюють його понад мільйонну аудиторію підписників сімейні кадри.

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Сімейне фото Андрія Шевченка

У Києві чоловік зібрав найрідніших на вечерю. Сім'я зібралася в затишному закладі столиці, де провела час за душевними розмовами.

Андрій Шевченко ніжно обіймав маму – Любов Михайлівну та племінницю. Позаду них стояла старша сестра 44-річного футболіста – Олена разом із чоловіком. На їхніх обличчях сяяли усмішки. Видно, що цього сімейного вечора всі неабияк задоволені.

"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас", – написав Шевченко під фото.



Вечеря Андрія Шевченка з рідними / Фото з інстаграму Андрія Шевченка

"Фоловери" Андрія не змогли оминути фотографію увагою. У коментарях вони висловлюють чимало приємних слів на адресу сім'ї спортсмена: