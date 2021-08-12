Андрій Шевченко та Крістен Пазік вже 17 років у шлюбі, проте вони вміють зберігати ніжність і любов у стосунках. І день народження коханої футболіст ніколи не залишає без уваги.

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Модель Крістен Пазік відсвяткувала день народження 11 серпня. Її чоловік оприлюднив дві фотографії:

на першій він обіймає кохану на терасі закладу, що розташований на березі моря;

на другій подружжя позує разом із чотирма синами – Джорданом, Крістіаном, Олександром і Райдером-Габріелем.

Усі члени сім'ї зображені на знімках у білому одязі, щиро усміхаються та насолоджуються літнім днем.

З днем народження, моє кохання. Ми дуже сильно любимо тебе,

– написав Шевченко під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Крістіна Пазік також неодноразово показувала теплі почуття до чоловіка. Під час Євро-2020 вона разом із дітьми підтримувала коханого. В інстаграмі жінка неодноразово публікувала фото у футболках збірної України та всім серцем вболівала за команду з дому.